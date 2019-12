Light Festival 2019 | guida al festival delle luci di Amsterdam

viagginews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lacompleta aldi, l’evento tanto atteso che quest’anno giunge alla sua ottava edizione. Dichiarato da The Guardian come “ilpiù bello di tutta l’Europa”, ildiè iniziato il 28 novembre e proseguirà fino al 19 gennaio 2020 e si svolge in pieno … L'articoloaldiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

tessacuspide2 : RT @AnnaBella_91_: La notte stellata di Van Gogh in un modo davvero originale al Light Festival di Amsterdam. Buonanotte così ?? https://t.… - CCSturismo : RT @inLOMBARDIA: AGENDA #inLombardia COMO CITTÀ DEI BALOCCHI. Tutta la magia del Natale a Como, fino al 6 gennaio. Da non perdere? Il Magic… - inLOMBARDIA : AGENDA #inLombardia COMO CITTÀ DEI BALOCCHI. Tutta la magia del Natale a Como, fino al 6 gennaio. Da non perdere? I… -