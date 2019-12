Libra | Facebook stampa i soldi Zuckerberg come Totò e Peppino ne La

Altro che Libra - arriva Facebook Pay : funzionerà anche su WhatsApp e Instagram : La nuova piattaforma per i pagamenti digitali del colosso di Menlo Park funzionerà su WhatsApp, Messenger e Instagram, oltre che su Facebook

Facebook - Mark Zuckerberg su Libra : "Un progetto complesso e rischioso" : Dopo le polemiche e le uscite dalla criptovaluta il fondatore del social blu ammette: "Non siamo messaggeri ideali per l'iniziativa"

Ci sono anche Vodafone e Iliad con Facebook Libra Association : A Zurigo si è svolto il primo incontro ufficiale di Libra Association, in occasione del quale è stato firmato il suo atto costitutivo dalle 21 aziende membre L'articolo Ci sono anche Vodafone e Iliad con Facebook Libra Association proviene da TuttoAndroid.

Libra - Facebook festeggia la nascita ufficiale solo a metà : L'associazione alle spalle della moneta elettronica viene varata ufficialmente, solo dopo aver registrato importanti defezioni. La stessa Facebook è cauta sul lancio ufficiale della moneta, che potrebbe slittare per le incertezze normative

Nasce il consorzio per Libra - la criptovaluta di Facebook - ma molti colossi si sfilano dal progetto : Facebook va avanti con Libra, la sua valuta virtuale che dovrebbe entrare in circolazione nel 2020, ma si trova di fronte a una serie di defezioni eccellenti: si sono sfilate, infatti, Paypal, eBay, Visa, Mastercard e Booking.A Ginevra si è tenuto il meeting inaugurale della Libra Association, il consorzio che si occuperà della criptovaluta, tra i 21 membri rimasti dopo l’esodo, che hanno siglato l’atto costitutivo. Ci ...

Libra - i “sopravvissuti” scrivono le regole della criptovaluta di Facebook : Libra (Photo Illustration di Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) La costituzione formale della Libra Association va avanti spedita nonostante tutte le critiche e i passi indietro fatti da alcuni partner di rilievo. Il 14 ottobre i rappresentanti delle ormai 21 società rimaste a sostenere il progetto della criptovaluta di Facebook hanno sottoscritto lo statuto della società con base a Ginevra e sono entrate ufficialmente a far parte del ...

Libra - Facebook sempre più in difficoltà : la criptovaluta non sarà pronta per il 2020 : Facebook aveva indicato che la criptovaluta sarebbe stata operativa per il 2020, ma fin dal suo lancio il progetto aveva incontrato la dura opposizione di esponenti politici e autorità finanziarie in tutto il mondo

eBay e Stripe abbandonano Libra - la cryptomoneta di Facebook è sempre più isolata : Libra, la criptomoneta di Facebook annunciata di gran carriera a giugno, che avrebbe potuto rendere superflue le banche, sta traballando sempre di più. Pochi giorni fa si erano chiamate fuori Paypal, Mastercard e Visa. Da sole erano già un duro colpo da assorbire. Adesso anche eBay e Stripe si sono unite alla schiera delle aziende che abbandonano. Un portavoce di eBay ha spiegato che: “rispettiamo la visione della Libra Association. eBay ...

Mastercard - Visa ed eBay hanno lasciato il progetto di Libra - la valuta digitale promossa da Facebook : Le società di carte di credito Mastercard e Visa, il sito di e-commerce eBay e il sistema di pagamento elettronico Stripe si sono tirati fuori dalla Libra Association, l’organizzazione che avrà il compito di gestire Libra, la valuta virtuale promossa da Facebook. Già

La grande fuga da Libra : tutti scappano dalla criptovaluta di Facebook : Dopo l'annuncio di Paypal, infatti, anche eBay, Visa, Mastercard, Stripe e Mercado Pago si defilano dal progetto, annunciando - più o meno ufficialmente - di non voler aderire alla Libra Association

PayPal ha lasciato il progetto per costituire Libra - la valuta digitale promossa da Facebook : PayPal, uno dei più grandi sistemi per i pagamenti elettronici al mondo, ha annunciato di essersi ritirato dalla Libra Association, l’organizzazione che avrà il compito di gestire la valuta virtuale Libra promossa da Facebook. In un comunicato diffuso venerdì 4

Libra - dopo PayPal anche Visa e Mastercard pronti a lasciare la moneta di Facebook : dopo PayPal, anche Visa e Mastercard potrebbero ritirarsi dalla Libra Association. Il 14 ottobre appuntamento a Ginevra per la nomina del board: lì si vedrà chi proseguirà