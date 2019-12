Liberi Tutti | su RaiPlay la nuova serie scritta e diretta dagli autori di Boris!

trendit

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)è la dimostrazione cheprova a fare sul serio: la fiction, primaoriginale della piattaforma della RAI, èniente meno chedi Boris Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Il cast della, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano, è di tutto rispetto. Tra i protagonisti figurano Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Valeria Bilello e Caterina Guzzanti. Niente male! Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo spiegano:è lo slogan che accomunai nostri protagonisti: se lo dicono i cohouser alla fine delle interminabili assemblee, Michele potrebbe farne il sottotitolo della sua esistenza e gli intercettatori se lo ripetono a fine turno per comunicarsi il sollievo di staccare. Mada cosa? Definire la convivenza vuol dire definire il tipo di libertà che si cerca.trama La ...

vsyelania41 : RT @_Velies_: Mappe delle moschee in Germania e Francia: l'occidente è ISLAMOPHOBOHH. I musulmani sono più liberi che nelle terre islamiche… - Mikel1618 : RT @_Velies_: Mappe delle moschee in Germania e Francia: l'occidente è ISLAMOPHOBOHH. I musulmani sono più liberi che nelle terre islamiche… - Do_Dec : RT @_Velies_: Mappe delle moschee in Germania e Francia: l'occidente è ISLAMOPHOBOHH. I musulmani sono più liberi che nelle terre islamiche… -