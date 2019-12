Leonardo DiCaprio | la fidanzata Camila Morrone ha spiegato perché i 23 anni di differenza

Per Camila Morrone i 23 anni di differenza con Leonardo DiCaprio non sono un problema : Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLa fidanzata di Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, non bada alla differenza d’età che esiste tra di loro: 23 anni. ...

Leonardo DiCaprio risponde a Jair Bolsonaro e alle accuse sugli incendi in Amazzonia : Leonardo DiCaprio ha risposto a Jair Bolsonaro e alle accuse gravi mosse dal presidente del Brasile: 'Fiero di sostenere i gruppi che difendono l'Amazzonia' Leonardo DiCaprio ha risposto a Jair Bolsonaro dopo che il Presidente del Brasile lo ha accusato pubblicamente di connivenza con le ONG e di finanziare gli incendi della Foresta Amazzonica. L'attore premio Oscar ha replicato indirettamente a Bolsonaro via Instagram con un breve comunicato in ...

Leonardo DiCaprio - l’accusa di Bolsonaro : “Ha dato denaro per incendiare l’Amazzonia” : “Questo Leonardo DiCaprio è un fico, vero? Dando il denaro per incendiare l’Amazzonia”. Manca poco all’inizio della venticinquesima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop 25), che inizia il 2 dicembre a Madrid e il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, consapevole di avere gli occhi del mondo puntati addosso e senza alcuna prova, lancia una grave accusa contro l’attore americano da sempre impegnato in difesa dell’ambiente. Lo scorso ...

Leonardo DiCaprio - il sex symbol che vuole salvare il pianeta - compie 45 anni : Leonardo Di Caprio spegne 45 candeline. Nato a Los Angeles l'11 novembre 1974, l'attore debuttò sul piccolo schermo da bambino: a poco ...

Leonardo DiCaprio - svolta sostenibile : «In Green We Trust» : «Nella battaglia per il clima, i politici hanno fallito», dice a “IL” Leonardo DiCaprio. La sua risposta? L'impegno personale. A partire dai film. E dalle due ruote

45 anni di Leonardo DiCaprio : perché ci piace (ancora) così tanto : perché, è la prima cotta da filmperché, è per un quarto italiano (e ne va fiero)perché, prometteva bene già a 19 anniperché, interpreta ogni suo personaggio come se fosse l'ultimoperché, il suo intuito non sbaglia maiperché, le sue migliori performance sono frutto di improvvisazioneperché vuole salvare il pianeta (dopotutto, è «il re del mondo»)perché, con Greta Thunberg forma la power couple del futuro perché, recita in condizioni estreme ...

Leonardo DiCaprio : film - età e cosa fa oggi : Leonardo DiCaprio l'11 novembre compie 45 anni. Un compleanno che riporta il suo nome agli onori della cronaca dopo le immagini diffuse in tutto il mondo attraverso Instagram della star di Hollywood accanto alla nota leader ambientalista Greta Thunberg, l’uscita nelle sale cinematografiche dell’atteso film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood (Once Upon a Time in... Hollywood) e il suo ruolo di produttore ...

Leonardo DiCaprio compie 45 anni : ritratto (beauty) di un sex symbol

Leonardo DiCaprio dona 100mila dollari per amore della sua Camila : Forse non ha ancora intenzione di sposarla, ma Leonardo DiCaprio sembra davvero tenerci molto a giudicare dalla generosa donazione che ha fatto durante l’evento di cui la sua Camila è stata madrina d’eccezione. L’attore ha staccato un assegno da centomila dollari durante il gala di “A Sense of Home Backyard Bowl” tenutosi a Beverly Hills, a favore della charity che si occupa di creare case per giovani senzatetto, rendendo così molto orgogliosa ...

Leonardo DiCaprio insieme a Greta Thunberg : “È stato un onore passare del tempo con lei” : “Spero che il messaggio di Greta possa svegliare i leader mondiali” e “che il tempo dell’inerzia sia finito”. A dirlo a gran voce è Leonardo DiCaprio che ha pubblicato su Facebook alcune sue foto in compagnia della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg, con cui ha trascorso del tempo insieme. ?È per merito suo e degli altri giovani attivisti nel mondo che sono ottimista nei riguardi del futuro”, scrive nel post l’attore. ”È stato ...

Se Leonardo DiCaprio «sposa» Greta Thunberg : Ambiente, le app e i siti che ci aiutano a diventare più greenLa relazione di Leonardo DiCaprio con la causa ambientalista è la più solida che l’attore sia mai riuscito a costruire. Il premio Oscar, che tanto ha fatto da mettere in piedi, in fine, una propria fondazione, si è impegnato per tutelare la Terra e, insieme, diffondere quel po’ di conoscenza necessaria al buon vivere. «Perché alle future generazioni sia garantito lo stesso Pianeta che ...

Leonardo DiCaprio incontra Greta : "Insieme costruiremo un futuro più luminoso per il pianeta" : “Spero che il messaggio di Greta possa svegliare i leader mondiali” e “che il tempo dell’inerzia sia finito”. A dirlo è Leonardo DiCaprio dalla sua pagina Facebook, condividendo due scatti che lo ritraggono in compagnia dell’attivista svedese Greta Thunberg.″È per merito suo e degli altri giovani attivisti nel mondo che sono ottimista nei riguardi del futuro”, scrive nel post ...