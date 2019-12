Legge elettorale | la maggioranza decide per il proporzionale corretto

agi

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Laha deciso per un sistemacon correzioni per evitare la frammentazione. Viene quindi definitivamente escluso un sistema maggioritario, compreso il doppio turno proposto inizialmente dal Pd. L'intesa è stata raggiunta su un sistemacon correttivi antiframmentazione. Ma non si è ancora arrivati a definire se i correttivi saranno ottenuti attraverso una soglia di sbarramento nazionale (si ipotizza il 4 o anche il 5%) o attraverso le circoscrizioni medio-piccole (ad esempio un modello simil spagnolo). Latornerà a riunirsi per sciogliere questo ultimo punto la prossima settimana.

