Lecce | Liverani | «Spal? Ci sta la sconfitta Col Genoa partita vitale»

Spal Lecce - Liverani : «Vogliamo passare il turno - ci darebbe lustro» : In vista di Spal Lecce di Coppa Italia, il tecnico Liverani parla della partita e valuta gli assenti: «Dovrò fare di necessità virtù» Domani alle 18 si giocherà Spal Lecce, valida per il quarto turno di Coppa Italia. Liverani, fresco della vittoria contro la Fiorentina, ha parlato della partita sul sito ufficiale della squadra: «La squadra inizia ad avere grande consapevolezza nei propri mezzi, le certezze aumentano, anche se abbiamo sempre i ...

Lecce : Liverani e i troppi rischi sulle corsie esterne : Nonostante buone trame offensive, il Lecce di Liverani concede spesso troppo. Si è visto anche a Firenze Il Lecce è reduce da una vittoria preziosissima a Firenze. I salentini sono una squadra propositiva con però evidenti problemi difensivi. Liveranni non chiede ai 3 attaccanti un grande lavoro difensivo, vuole tenerli alti per poter verticalizzare non appena si recupera palla. Di conseguenza, si concede troppo in ampiezza, con grossa ...

Lecce - Liverani : «Tanti di noi avevano visto la Serie A solo in tv» – VIDEO : Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha commentato la vittoria contro la Fiorentina: ecco le parole dell’allenatore L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha commentato la vittoria contro la Fiorentina in conferenza stampa a margine del match del Franchi. «Venire a Firenze per noi non è mai facile, la squadra sa che nell’arco dei 90 minuti c’è da soffrire. Abbiamo delle qualità, dei pregi e tanti difetti ...

Fiorentina-Lecce - le parole di Liverani : “abbiamo dei pregi e tanti difetti per questa categoria - sappiamo soffrire” : E’ un Fabio Liverani soddisfatto e sorridente quello che, ai microfoni di DAZN, ha commentato il successo del suo Lecce sulla Fiorentina. Siparietto iniziale con l’ex compagno Massimo Gobbi, opinionista di DAZN: “Con Massimo abbiamo vissuto due belle stagioni qui a Firenze da calciatori. E’ un bel momento amarcord (ride, ndr). Non è invecchiato per nulla, è sempre uguale”. Si passa poi alla partita: ...

Colpaccio del Lecce contro la Fiorentina : l’ex Liverani “esonera” Montella [FOTO] : Fiorentina-Lecce – Va al Lecce l’anticipo serale del sabato. I salentini espugnano il “Franchi”. Fiorentina deludente, che ha tentato un assedio dopo il gol subito creando però solo due veri pericoli per la porta di Gabriel. Gara di sacrificio per i pugliesi che portano a casa tre punti fondamentali. Fiorentina-Lecce 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Gabriel e Lucioni baluardi, Babacar entra male [FOTO] Primo tempo ...

Gol - emozioni e… botte - il Lecce ferma il Cagliari : rimonta della squadra di Liverani - finisce 2-2 [FOTO] : In attesa del match tra Spal e Genoa che chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si è concluso l’importante match delle 15 (inizialmente previsto per le 20.45 di domenica e rinviato per maltempo) tra Lecce e Cagliari, partita di grande tensione nel finale, partita veramente incredibile con la rimonta della squadra di Liverani. Il Cagliari gioca da grande squadre e si conferma in un momento veramente positivo, nel ...

Lazio-Lecce - le probabili formazioni : Liverani conferma Lapadula : Continua il programma valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, si tratta di un turno importante per le zone alte e basse della classifica. Alle 15 di domenica interessante sfida tra Lazio e Lecce, i biancocelesti stanno attraversando un momento fantastico in campionato con una rimonta che apre scenari interessanti per il proseguo della stagione, non si può dire lo stesso invece in Europa League, dopo l’ennesima rimonta ...

Lecce-Sassuolo - le parole di Liverani e De Zerbi a fine gara : il tecnico salentino spiega il cambio di Babacar : “Oggi c’è rammarico, questa squadra ha giocato la terza partita di fila con energia, cuore e giocate importanti. Siamo cresciuti tantissimo, il dispiacere più grande è aver portato a casa due punti invece che sei tra Sampdoria e Sassuolo. Dobbiamo crescere per portare a casa queste vittorie, ci manca poco. Abbiamo comunque conquistato quattro risultati utili consecutivi”. Sono queste le parole di Fabio Liverani al termine ...

Infortunio Babacar - giallo in Lecce-Sassuolo : l’attaccante chiede il cambio - recupera e litiga con Liverani : Infortunio Babacar – Si sta giocando Lecce-Sassuolo. Salentini avanti 2-1 all’intervallo con le reti di Lapadula e Falco, gol di Toljan per i neroverdi. C’è un giallo sul cambio di Babacar. L’attaccante del Lecce ha chiesto la sostituzione dopo una botta rimediata, ma arrivato a bordo campo ha recuperato, ma ormai Liverani aveva deciso di fare il cambio. Il senegalese si è lamentato con Liverani, che però ha ...

Probabili formazioni Lecce-Sassuolo : qualche dubbio per Liverani e De Zerbi : Probabili formazioni Lecce-Sassuolo – Altro scontro diretto di domani alle 15 è il match del Via del Mare tra Lecce e Sassuolo. I salentini cercano ancora la prima vittoria in casa, il Sassuolo vuole rilanciarsi dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina. Le scelte. Quattro gli assenti per Liverani, che deve ancora scogliere il dubbio su una fascia tra Meccariello e Rispoli. Confermato Mancosu trequartista dietro Falco e ...

Lecce-Juventus - Coppola (vice Liverani) : “partita di sacrificio” : “E’ stato un grande esordio per me, siamo felici del punto conquistato in casa. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, abbiamo sbagliato qualche palla in uscita che potevamo gestire meglio. Ho chiesto alla squadra di salire, spesso ci siamo riusciti, altre volte abbiamo faticato”. Sono le dichiarazioni Manuel Coppola, vice-allenatore di Fabio Liverani dopo l’impresa contro la Juventus, 1-1 il risultato finale. ...

Calciomercato - il sostituto di Zappacosta alla Roma : Fiorentina - Samp e Toro tentano il colpaccio - la decisione del Lecce su Liverani : Il Calciomercato è andato in archivio ma i club del massimo campionato italiano e non solo non si fermano e pensano alle prossime sessioni, in particolar modo attesa per gennaio e giugno con tante trattative in arrivo. In particolar modo prova a muoversi la Roma che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo. Lecce – Altra sconfitta per il Lecce, la seconda consecutiva, la classifica della squadra ...