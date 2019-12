Le notizie del giorno – Ex calciatore muore per SLA | difensore arrestato per violenza

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora la politica in apertura sapevamo che il mettere all’interno di un pacchetto che prevede la riforma di non è bancarie l’assicurazione sui depositi lo dice Luigi Di Maio che prova la Honda di Alessandro Di Battista Concordo Così non conviene all’Italia per il MoVimento 5 Stelle queste tue cose vanno insieme non si può firmare solo una cosa ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura sapevamo che il mettere all’interno di un pacchetto che prevede la riforma dell’Unione bancaria e l’assicurazione sui depositi per il MoVimento 5 Stelle cose vanno insieme non ti può firmare solo una cosa alla volta decideremo noi come te dovrà passare la riforma del Maps sono le parole di ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 3 dicembre in studio Giuliano Ferrigno parte l’informazione l’ex vicepremier Matteo Salvini torna all’attacco sul mega di essere mai stata a conoscenza delle modifiche del Trattato sul fondo salva-stati come Invece ieri in Parlamento da premere Giuseppe Conte se tu non mi ha mai fatto vedere il testo delle modifiche di questo trattato che non è emendabile da ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i carabinieri hanno consegnato il provvedimento di scarcerazione a Marcello Dell’Utri libero da oggi dopo avere scontato una condanna per concorso esterno in associazione i militari hanno consegnato il documento nella abitazione intestata alla moglie a Milano 2 dove Da luglio 2018 era domiciliari per motivi di salute il ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano vicepremier Matteo Salvini torna all’attacco sul nega di essere mai stata a conoscenza delle modifiche del Trattato sul fondo salva-stati come invece sostenuto ieri in Parlamento dal premier Giuseppe Conte nessuno ne ha mai fatto vedere il testo delle modifiche di questo trattato che non è emendabile da bloccare il leader del ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da Francesco Vitale l’ex vicepremier Matteo Salvini torna all’attacco sul Mestre nega di essere mai stata a conoscenza delle modifiche del Trattato sul fondo salva-stati come invece sostenuto ieri in Parlamento dal premier Giuseppe Conte Nessuno mi ha fatto vedere il testo delle modifiche di questo trattato che non emendabile da bloccare il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio ...

Infortunio Cristante - buone notizie per il giocatore della Roma : le ultime : Infortunio Cristante, buone notizie per il centrocampista della Roma dopo l’ultimo controllo: può aumentare i carichi di lavoro Bryan Cristante può accennare un mezzo sorriso. A un mese e mezzo circa dall’Infortunio accorso nella gara contro la Sampdoria, a pochi minuti dal fischio d’inizio, per il centrocampista della Roma arrivano buone notizie. Dall’ultimo consulto con il dottore finlandese Lempainen si è riscontrato ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Gli studenti italiani sono meno capaci di affrontare la lettura di un testo rispetto alla media OCSE è questa una delle conclusioni riportate nel rapporto Nazionale OCSE Pisa 2018 a cui hanno partecipato i ragazzi provenienti da 79 paesi del mondo e tra cui anche 11.875 quindicenni italiani di 550 istituti diversi le ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Gli studenti italiani sono meno capaci di affrontare la lettura di un testo rispetto alla media OCSE è questa una delle conclusioni riportate nel rapporto Nazionale OCSE Pisa 2018 a cui hanno partecipato i ragazzi provenienti da 79 paesi del mondo e tra cui anche 11.875 quindicenni italiani di 550 istituti diversi le ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio l’ex vicepremier Matteo Salvini turno all’attacco sul nega di essere mai stato a conoscenza delle modifiche del Trattato sul fondo salva-stati come invece sostenuto ieri in Parlamento dal premier Giuseppe Conte per Salvini qualcuno governo sta dicendo la verità hai qualcun altro una bugia Nessuno mi ha mai fatto vedere il testo ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio Conte va all’attacco nell’informativa al parlamento sul fondo salva stati tutti i ministri sapevano nessuno della Lega mai obiettato le camere sono sempre state informate nessun documento è stato firmato ho sentito Gualtiero ha mentito con te o non ha capito Di Maio la replica di Salvini che chiuso il suo intervento al Senato con un Ti ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio a poche ore dall’inizio del vertice nato Donald Trump attacca gli alleati europei se la Francia va avanti con la bici dalle tasche colpisce Big americani del web da Google a Facebook passando per Amazon colpita partire da gennaio con i baffi fino al 100% su beni per un valore di 2,4 miliardi di dollari non solo da Washington fanno ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora lavori una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da un’altra ancora vigilia del vertice nato che prende il via oggi minaccia di mettere dazi sul 100% delle importazioni dalla Francia pari a 2,4 miliardi di come rappresaglia per la Digital Tax sui Big io e 6 del web da Google a Facebook passando per Amazon lo rende noto la casa bianca che mette in guardia anche altri paesi come ...

Ultime notizie Roma del 03-12-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora lavoro di una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Donald Trump alla vigilia del vertice nato che prende il via oggi minaccia di mettere dazi sul 100% delle importazioni dalla Francia pari a 2,4 miliardi di dollari rappresaglia per la Digital Tax sui Big io e sei dal web da Google a Facebook passando per Amazon lo rende noto la casa bianca che mette in guardia anche altri paesi come ...