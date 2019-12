Le Iene | Nek molesta alcune fan | poi le insulta | lo scherzo assurdo VIDEO

Nek a Le Iene - cafone per scherzo nega i selfie ai fan e finge davanti all’obiettivo (video) : Nek a Le Iene si trasforma in un cafone per scherzo. Ingaggiato da Cizco, Filippo Neviani si è preparato per accogliere i fan nel modo meno elegante possibile. Con uno sforzo che gli è costato molta fatica, l'artista si è preparato ad accogliere 4 dei suoi seguaci a una settimana dal suo primo concerto nei teatri. Per lo scherzo, per il quale hanno trasformato Nek in un cattivissimo maleducato, Le Iene hanno convocato 4 fan con la scusa di ...

Nek a Le Iene - lo scherzo ai fan : “Ci è crollato un mito” : A Le Iene Nek si è reso protagonista di un improbabile scherzo di cui sono state vittime alcuni suoi fan: il cantante ha fatto credere loro di essere una celebrità snob, maleducata e assolutamente arrogante. Nek a Le Iene: lo scherzo ai fan “Ci è crollato un mito”, hanno dichiarato alcuni dei fan vittime dello scherzo a Le Iene con protagonista Nek. Il cantante ha fatto credere loro di essere una celebrità snob e maleducata, ma solo ...

Le Iene - lo scherzo di Nek ai suoi fan. Il cantante è maleducato e “provolone” - loro sbottano : “È proprio un cafone - ci è crollato un mito” : Reduce dal successo del tour europeo, Nek si prepara per tornare in tour in Italia dal 6 dicembre da Brescia per poi concludere il 23 gennaio a Bari. Nel frattempo il cantautore ha trovato il tempo per giocare un brutto scherzo ad alcuni suoi fan con la complicità de “Le Iene”. L’artista, infatti, aveva lanciato sui social un contest per premiare 4 suoi fedelissimi, che avrebbero potuto trascorrere una giornata intera con lui. Ma c’è ...

Le Iene - Nek fa uno scherzo ai fan ma rischia di essere picchiato : A pochi giorni dal suo concerto a Roma, Nek vIene contattato da Le Iene per diventare complice di uno scherzo ai fan: a quattro dei suoi sostenitori più sfegatati vIene fatto credere che hanno vinto una giornata insieme al loro idolo, ma la persona che si trovano davanti farà crollare l’idea dell’artista buono e dolce. Nek, che è tutt’altro che la classica star “sesso, droga e rock and roll”, ha finto di essere un uomo burbero e antipatico, ...