Le Iene | in Italia 10 milioni di persone usano psicofarmaci contro la depressione

5 cose da sapere sul MES : il fondo convIene più all'Italia che alla Germania : Nonostante il rilevante impegno profuso da numerosi esperti per combattere la disinformazione e le polemiche strumentali sul Meccanismo Europeo di Stabilità, la complessità tecnica di questo argomento costituisce un ostacolo rilevante per una corretta informazione del pubblico non specializzato. I punti fermi da tenere presente possono essere brevemente riepilogati come segue:...Continua a leggere

Finanziamento ai partiti - Italia viva chiede e ottIene dibattito urgente in Senato : “Renzi parlerà in Aula” : Matteo Renzi parlerà di finanziamenti ai partiti e trasparenza nelle donazioni in Senato il prossimo 12 dicembre. Il capogruppo di Italia viva a Palazzo Madama Davide Faraone è stato il primo ad annunciare il via libera della capigruppo alla richiesta di un dibattito urgente “sulle regole del Finanziamento alla politica e su chi stabilisce cos’è un partito e cosa no”: “Per Iv prenderà la parola Matteo Renzi”, ha ...

Mes - nasce l'asse tra Di Battista e Di Maio : «Così non va - non convIene all'Italia» : Torna l'asse Di Maio-Di Battista. O meglio si fortifica anche sul Mes, il meccanismo Salva Stati che sta mandando in fibrillazione il governo. Il giorno dopo l'informativa del premier Conte...

Le Iene incalzano Conte sul concorso di professore ordinario : 'Ha mentito agli italiani' : La prossima puntata de Le Iene, in onda stasera su Italia 1, avrà come oggetto il concorso, tenuto nel 2002, per il ruolo di docente ordinario dall'attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul sito del programma si anticipa che, grazie a "documenti inediti e clamorosi" vengono smentite le versioni che il premier ha dato finora in merito a questa vicenda. Conte infatti avrebbe mentito agli italiani, e non avrebbe dato risposte chiare sul ...

Diabete : nuova cura disponibile in Italia - tIene sotto controllo la glicemia e il peso : E’ ora disponibile anche in Italia, rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, semaglutide (Ozempic*, Novo Nordisk), farmaco agonista del recettore del Glp-1 di ultima generazione. Somministrato per via iniettiva, con una penna pre-riempita, una sola volta a settimana indipendentemente dai pasti, unisce, rispetto ai farmaci disponibili, superiore efficacia nel controllo della glicemia e del peso corporeo a benefici per il cuore, e in ...

Italia - Mancini tIene i piedi per terra : “il nostro girone non è facile come sembra…” : “Stiamo venendo da buone prestazioni. L’Europeo è tra sei mesi ma non credo che il nostro girone (Turchia, Svizzera e Galles, ndr) sia così semplice. Però siamo ottimisti. Sono squadre fastidiose, sono tre squadre che non hanno niente da perdere, fatte di bravi giocatori piena di giovani bravi. La Svizzera è sempre fastidiosa da affrontare per l’Italia, ci conoscono bene. Il Galles può essere una sorpresa con calciatori ...

Animali - AIDAA : “Il 56% degli italiani ritIene giusto picchiare il cane” : “Il centro studi Italiambiente ha elaborato i dati di un sondaggio realizzato per conto di AIDAA intervistando sui social 400 persone iscritti a gruppi di tutela dei cani. Due – scrivono AIDAA in un Comunicato – le domande poste: nella prima si è chiesto se è lecito picchiare un cane come metodo educativo, o quando abbaia. La seconda domanda ha riguardato l’uso dei collari di contenimento e della museruola come metodo di ...

Italia 1 - si riaccende il preserale... con Le Iene : Nel deserto di Italia 1 sta per arrivare una novità. Novità, si fa per dire, visto che anche stavolta ci sono di mezzo Le Iene. Stando a quanto comunicato da PublItalia, infatti, nelle prossime settimane partirà La storia d'Italia vista dalle Iene, nuovo programma in onda nella fascia del preserale dal lunedì al venerdì dalle 19.20 alle 20.10, attualmente presidiata dalla serie Csi: Miami (con share intorno al 3%).Al momento non si conoscono ...

Mes - Alfonso Bonafede a Stasera Italia : "Entrare in questo meccanismo convIene all'Italia" : Sul fondo salva-Stati al centro delle polemiche, con Matteo Salvini che accusa duramente Giuseppe Conte e quest'ultimo che replica minacciando di querelarlo per calunnia, ospita a Stasera Italia di Barbara Palombelli, su Rete 4, si esibisce niente meno che il grillino Alfonso Bonafede. E il ministro

Sarebbe meraviglioso se tutte le squadre italiane si qualificassero in Champion’s League : lo sostIene Giancarlo Padovan : Sarebbe meraviglioso se Sarebbe meraviglioso se – In questo infrasettimanale dedicato alle coppe Europee, anche Giancarlo Padovan giornalista, durante ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto dicendo:”Sarebbe un miracolo vedere tutte le italiane agli ottavi. Passo in avanti da parte del Napoli, forse andava fatto prima”. Potrebbe essere un ottimo risultato se tutte ...

Mes - Di Maio : “Può essere un’arma a doppio taglio - valuteremo se convIene all’Italia o no” : Luigi Di Maio torna sulla vicenda del Mes facendo sapere che ci sono perplessità da parte del Movimento Cinque Stelle. "Il Mes potrebbe rappresentare un'arma a doppio taglio" dice, sottolineando quindi che l'Italia valuterà se firmare o meno il trattato. "Sono sicuro che troveremo una soluzione col ministro dell'Economia e il presidente del Consiglio", ha poi concluso.Continua a leggere

Dissesto - in Italia si intervIene sempre dopo la catastrofe. E alla fine la natura passa all’incasso : La cambiale fu firmata molti anni fa. Erano gli anni post-boom. dopo il baby boom demografico, il boom economico aveva sostenuto il paese, assurto poi a quarta potenza mondiale (1991). Costruire un albergo nell’impluvio, fondare la pila di un ponte sul letto di un impluvio, coprire tout-court l’impluvio con un parcheggio, scaturivano allora da un impeto creativo condiviso da tutti. Tranne alcuni, pochi, antipatici gufi. Quella crescita – per ...

L’Italia crolla a pezzi : un’altra strada vIene giù. Sul posto i vigili del fuoco - si teme che qualcuno possa essere stato coinvolto nel crollo : : Ci risiamo, una strada è crollata a Piazza Brembana, un comune di circa 1.200 abitanti della Valle Brembana in provincia di Bergamo. Stando a quanto si apprende, è franato un fronte di circa cinquanta metri all’altezza delle strisce pedonali in via Locatelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le unità cinofile per escludere che sotto i detriti ci siano persone. Sul posto anche il sindaco Geremia Arizzi, ambulanze e i carabinieri. ...