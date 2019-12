Le fake news? Poche e ignorate su twitter | lo studio italiano

Regina Elisabetta ha avuto un infarto? Smentita la fake news : Nella giornata di ieri, 3 dicembre 2019, si è diffusa una fake news sulla Regina Elisabetta. Secondo i rumors che giravano sul web la Regina sarebbe morta per un infarto. Naturalmente non è altro che una bufala. Charlie Proctor, Editor-in-chief del Royal Central, ha comunicato a tutti che la Regina Elisabetta è in splendida forma e che svolgerà con regolarità tutti i suoi prossimi impegni ufficiali. La fake news si era diffusa attraverso degli ...

Nuovo round Borgonzoni-Bonaccini sui disabili. Il governatore uscente : dalla leghista «fake news» : Nuovo capitolo della sfida dai toni accesi fra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini in vista delle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna del prossimo 26 gennaio. In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, la polemica fra i due più quotati candidati si sposta sulle rette per i cittadini diversamente abili. La candidata leghista Borgonzoni in Emilia-Romagna è tornata ad attaccare il governatore uscente sui ...

Singapore - il governo ordina e Facebook esegue. La libertà di parola è una fake news : Un blogger critica il governo in un post su Facebook e il governo ordina al social di inserire in calce al post un alert che evidenzia la falsità del contenuto del post. È il risultato della prima sentenza del “tribunale della verità” eseguita nei giorni scorsi a Singapore in esecuzione della nuova legge anti-fake news. E fa venire i brividi a chiunque creda ancora nella libertà di parola. Un cittadino dice la sua online, il governo ordina a una ...

Salvini e la fake news su presepe proibito a scuola. La dirigente : “Polemica è un danno per allievi” : Le polemiche e le strumentalizzazioni politiche sono un "danno per l’educazione dei bambini, privati del diritto ad avvicinarsi alle festività natalizie in un clima di serenità e pace": così la dirigente scolastica di un istituto nel trevigiano commenta (e smentisce) le recenti frasi di Matteo Salvini sulla presunta decisione della scuola di vietare il presepe per non urtare la sensibilità di allievi stranieri.Continua a leggere

Patentino cani - troppe fake news. Arriva il corso Ordine Medici Veterinari : “Più dannose delle fake news sono le mezze verità”. Sfatare i miti sui cani e fornire i fondamenti di una conoscenza, a proprietari e non, è lo scopo del corso Formativo “Patentino”, promosso dall’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia e riconosciuto dal Ministero della Salute. Come imparare a conoscere un cane? In Italia la cultura cinofila è in continuo sviluppo, ma anche in questo, come per numerosi altri settori, le mezze verità ...

Ingerenze russe nella politica Usa? Una fake news : Durante la sua testimonianza alla commissione giustizia della Camera, il Procuratore speciale sul Russiagate Robert Mueller, spiegò come “nel corso della mia carriera, ho visto diversi attacchi alla nostra democrazia. Lo sforzo del governo russo per interferire nelle nostre elezioni è tra i più gravi”. E ancora: “La nostra indagine ha evidenziato che il governo russo ha interferito nelle nostre elezioni in maniera ampia ...

Carolyn Smith sulle fake news pubblicate sul suo stato di salute “Sono viva più che mai - non è giusto che si giochi sulla mia morte - questa volta la farò pagare cara” : Alcuni siti avevano pubblicato la notizia, poi rilevata falsa, che Carolyn Smith era gravissima e parlavano di una morte imminente della coreografa diventata famosissima in Italia per essere una dei giudici del seguitissimo programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci. Carolyn Smith, dall’ospedale dove si trova per delle cure ha voluto precisare che non è gravissima e sul punto di morire: «Sono viva più che mai! Oggi si ...

Malena : Il mio matrimonio? Una fake news : Roberta Damiata Una foto di Malena con la scritta "just married" aveva messo in allarme tutti i fan della pornostar. Ma la verità sta tutta Se c’è un personaggio che fa davvero notizia, quella è di sicuro Malena, una delle pornostar più amate, ma soprattutto un personaggio trasversale che piace anche ai non amanti del porno. Ieri su di lei è cominciata a circolare una notizia che è rimbalzata su tutti i social che raccontava ...

“La società della pseudoscienza. Orientarsi tra buone e cattive spiegazioni” : il libro di Giuseppe Tipaldo che smaschera le fake news e la cultura che le genera : “La società della pseudoscienza. Orientarsi tra buone e cattive spiegazioni” è il libro di Giuseppe Tipaldo edito da Il Mulino – Collana “La vie della Civiltà” (312 pag., 22.00€) pubblicato pochi mesi fa e dedicato alle Fake News sempre più diffuse nella società contemporanea. Un viaggio sociologico nella società alimentata dalla sottocultura che genera le bufale e le alimenta, spesso e volentieri “progettate nei dettagli ...

Carolyn Smith dice basta alle fake news su di lei : 'Sono più viva che mai' : Carolyn Smith questa volta non si è trattenuta: la storica giudice di Ballando con le Stelle, è andata su tutte le furie. La scozzese si è sentita in dovere di replicare e smentire le ultime voci sul suo attuale stato di salute. Per chi non lo sapesse la donna da qualche anno a questa parte combatte con un tumore al seno. Per questo motivo più di una volta ha dovuto ricorrere alle cure. Dalla sua battaglia contro il cancro, è nato anche un libro ...

Genova - su WhatsApp l’allarme : “Viadotto Sori a rischio crollo al 160%”. Ma è una fake news : Tra centinaia di utenti di WhatsApp sta circolando un messaggio audio allarmistico registrato da una donna: "Un amico di mio marito fa il geologo e ha detto di non prendere il ponte perché dopo questo mese di piogge, visto che era già pericoloso all’80%, è arrivato a una pericolosità del 160% e ha un pilone pieno d’acqua". E' una bufala.Continua a leggere