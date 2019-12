Le emissioni di anidride carbonica sono aumentate anche se stanno rallentando

wired

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) (foto: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images) Se da una parte ledi, il gas serra responsabile del riscaldamento globale, continuano ad aumentare, dall’altro, magra consolazione, crescono a un ritmo più lento rispetto al passato. A raccontarlo, mentre è in corso la Cop25 (l’annuale conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul clima) a Madrid,stati i ricercatori dell’Università dell’East Anglia (Uea), in collaborazione con l’Università di Exeter, secondo cui quest’anno lederivanti dalla combustione di combustibili fossilicresciute dello 0,6%, raggiungendo quasi 37 miliardi di tonnellate di(CO2). Vale a dire una riduzione significativa rispetto all’1,5% nel 2017 e il 2,1% nel 2018. Lo studio Global Carbon Project 2019 è stato appena pubblicato su Nature Climate Change, ...

