Le Donatella | Noi | i giudici buoni di All together now siamo indissolubili

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Francesca Galici Letornano nel temutissimo muro di Allnow comee si raccontano, svelando anche i progetti per il futuro tra lavoro e vita privata. Una delle due sta pensando al matrimonio Da stasera, 4 dicembre, parte la seconda edizione di AllNow, lo show musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker. Ci sarà ancora il Muro dei 100capitanati da J-Ax, 100 esperti di musica e spettacolo pronti a dire la loro sulle esibizioni degli artisti in gara. Tra loro, per il secondo anno consecutivo ci sono Silvia e Giulia Provvedi, Le. Ironiche, sbarazzine e profonde conoscitrici dei gusti musicali delle nuove generazioni, sono la quota “emozionale” del temibile schieramento. Nate televisivamente a X-Factor nel 2012, la loro esperienza da “giudicate” prima e da “giudicanti” poi è parte integrante del loro metro di ...

Donatella_Cina_ : RT @La7tv: #dimartedi #Mes, Mattia Santori: 'Noi abbiamo sempre detto che la Politica con la P maiuscola significa delegare qualcuno che è… - Ss51202463 : RT @BarillaCFN: Il cambiamento dipende da noi consumatori, mentre la politica deve muoversi per trovare accordo globali. Dobbiamo protegger… - WWFitalia : RT @BarillaCFN: Il cambiamento dipende da noi consumatori, mentre la politica deve muoversi per trovare accordo globali. Dobbiamo protegger… -