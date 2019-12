L’Azienda Ospedaliera ‘Moscati’ apre le porte a Natale | visite gratuite ed incontri

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Associazioni di volontariato, scolaresche, autorità civili e militari: in tanti, anche quest’anno, hanno avuto un pensiero speciale per le persone costrette a trascorrere ilin ospedale, per contribuire a fare in modo che i degenti del“San Giuseppe Moscati” di Avellino possano sentire l’atmosfera della festa. Gli eventi programmati per “Il Moscati accende il” si apriranno con un momento di solidarietà: mercoledì 5 dicembre, alle ore 11, saranno consegnate all’Unità Operativa di Pediatria (secondo piano, settore A) le poltrone per i familiari dei piccoli ricoverati acquistate con il ricavato del concerto di beneficenza “Una serata all’Opera… per l’Infanzia” che si è svolto nel Duomo di Avellino il 27 ottobre scorso, organizzato dal Rotary Club Avellino Distretto 2100 in ...

