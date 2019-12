L’Avv Taormina | “Voglio i soldi o la casa dove morì il piccolo Samuele”

Taormina - arrestato L’Avvocato del Comune : intascava i soldi delle bollette dell’acqua : Scandalo corruzione e tangenti a Taormina: la Guardia di Finanza di Messina ha arrestato l'avvocato Francesco La Face, 60 anni, incaricato dall'amministrazione comunale di riscuotere dagli utenti morosi le somme dovute per la fornitura dell'acqua con la complicità di un ex dirigente, oggi in pensione. Avrebbe razziato 800mila euro.Continua a leggere