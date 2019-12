Lavoro | Donazzan | ' governo difenda Mel da multinazionale cinese Wanbao'

Scuola : Donazzan - ‘in Veneto studiare paga - ogni 100 diplomati 84 trovano subito Lavoro’ (2) : (Adnkronos) – Il report Statistiche Flash mette in relazione titoli di studio e possibilità di inserimento lavorativo. Anche in Veneto un laureato ha molte più possibilità di trovare lavoro rispetto ad un coetaneo con la licenza media: 83 laureati su 100 risultano occupati, mentre tra chi è in possesso solo di licenza elementare la percentuale precipita al 33 per cento. Ma non tutti i titoli di studio hanno lo stesso valore ai fini ...

Scuola : Donazzan - ‘in Veneto studiare paga - ogni 100 diplomati 84 trovano subito Lavoro’ : Venezia, 2 dic. (Adnkronos) – ‘In Veneto studiare paga: i giovani che si applicano e conseguono un diploma o una laurea, trovano lavoro più facilmente. Lo confermano i dati: in Veneto si registra il minor tasso di disoccupazione a livello nazionale (6,4%), il più basso indice di abbandono scolastico (10,5%) e la percentuale dei Neet (14,8%), cioè dei giovani che non studiano e non lavorano, in Veneto risulta in calo da cinque ...

Scuola : Donazzan - ‘in Veneto studiare paga - ogni 100 diplomati 84 trovano subito Lavoro’ : Venezia, 2 dic. (Adnkronos) – ‘In Veneto studiare paga: i giovani che si applicano e conseguono un diploma o una laurea, trovano lavoro più facilmente. Lo confermano i dati: in Veneto si registra il minor tasso di disoccupazione a livello nazionale (6,4%), il più basso indice di abbandono scolastico (10,5%) e la percentuale dei Neet (14,8%), cioè dei giovani che non studiano e non lavorano, in Veneto risulta in calo da cinque anni ed ...

Lavoro : assessore Donazzan - 'Vicenza capitale Nordest dell' imprenditorialità' : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) - “Un plauso all’assessore con delega al Lavoro del Comune di Vicenza Silvio Giovine, che ha compreso appieno la novità per cui i Comuni devono diventare sempre più interlocutori dinamici - e non passivi - delle politiche del Lavoro, tanto più in una città che può vantare

Lavoro : assessore Donazzan - ‘Vicenza capitale Nordest dell’ imprenditorialità’ : Venezia, 8 nov. (Adnkronos) – ‘Un plauso all’assessore con delega al Lavoro del Comune di Vicenza Silvio Giovine, che ha compreso appieno la novità per cui i Comuni devono diventare sempre più interlocutori dinamici – e non passivi – delle politiche del Lavoro, tanto più in una città che può vantare la più dinamica offerta universitaria inter-ateneo”. Così l’assessore Regionale ...

Lavoro : Donazzan (Veneto) - convocheremo i beneficiari RdC (2) : (Adnkronos) - "Nelle tre passate edizioni abbiamo riscosso una partecipazione superiore alle aspettative, con ottimi riscontri sia da parte delle imprese che dei candidati, e ad un anno dal varo il meccanismo è ormai oliato. In alcuni casi IncontraLavoro si è anche rivelata una buona risposta alle d

Lavoro : Donazzan (Veneto) - convocheremo i beneficiari RdC : Venezia, 4 nov. (Adnkronos) - Sono già aperte le selezioni per partecipare alla quarta edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea, in programma il 13 novembre in tutto il territorio regionale. Le sedi sono i

Lavoro : Donazzan - 'in Veneto azioni integrate e servizi per l'impiego' (2) : (Adnkronos) - “In questo quadro di politiche attive e personalizzate per l’inserimento lavorativo va aggiunto il poderoso Lavoro svolto dall’Unità regionale per le crisi aziendali – ha ricordato Donazzan- a supporto del ruolo di mediazione e di conciliazione svolto dalla Regione nei tavoli di crisi

Lavoro : Donazzan - 'in Veneto azioni integrate e servizi per l'impiego' : Venezia, 30 ott. (Adnkronos) - “Il sistema Veneto di politiche attive e accompagnamento al Lavoro ha consentito di ridurre il tasso di disoccupazione al 5,6 per cento riportandolo ai livelli pre-crisi , ben quattro punti al di sotto della media nazionale (9,8 %). E’ questo il risultato più evidente

RdC : Donazzan (Veneto) - ‘introdurre obbligatorietà accettazione Lavoro’ : Venezia, 21 ott. (Adnkronos) – Il reddito di cittadinanza e le proposte per renderlo uno strumento più efficace sono stati i temi al centro dell’incontro svoltosi oggi a Roma tra il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, e i rappresentanti delle Regioni italiane. ‘La commissione che si occupa di lavoro nella Conferenza Stato/Regioni ha chiesto questo primo confronto con il ministro ‘ precisa l’assessore veneto, Elena ...