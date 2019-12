Lavori sulla condotta | domani niente acqua a Melizzano dalle 9 alle 16 | le zone

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLa Gesesa informa che la Regione Campania con nota prot. 0734732 del 03 dicembre 2019, ha comunicato che dovrá eseguireurgenti ed indifferibili di riparazione perditadella tratta Ruviano – Telese –nel territorio del Comune di Ruviano. Talicomporteranno l’interruzione della fornitura idrica,ore 09.00ore 16.00 di05 dicembre 2019 nelle seguentidel Comune di: -Via Nazionale – Parte di via Difesa – Via Torello Rosario – Parte di vi Boscarelle – Parte di via S. Spirito – Zona Torello ponte “Nelle suddette– spiega la Gesesa – si potrebbero verificare degli abbassamenti di pressione e/o interruzioni della fornitura. Ci scusiamo per i disagi, non dipendenti dall’attività di gestione e non dovuti dalla nostra volontà. Ricordiamo ...

