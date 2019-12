L’albero firmato Venini all’hotel Eden di Roma

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L'alberoall'hoteldiL'alberoall'hoteldiL'alberoall'hoteldiL'alberoall'hoteldiL'alberoall'hoteldiÈ uno dei grandi indirizzi dell’hotelleriena, l’Hoteldi, del gruppo Dorchester Collection, a due passi da Piazza di Spagna e da Villa Borghese, offre dal 1889 un’accoglienza di stile, per vivere lifestyleno al suo meglio, con suite di lusso, ristoranti e una vista indimenticabile. Ma niente rende l’atmosfera più affascinante del Natale. Quest’anno per le feste l’ha voluto regalare ai suoi clienti un albero di Natale. Al centro della hall, l’albero di 4 metri di altezza sarà decorato da piccole opere d’arte in vetro e realizzate interamente a mano dalla fornacesecondo le ...

Evilqueen_75 : RT @MiTomorrow: E’ #Natale anche in Galleria Vittorio Emanuele: stasera si sono accesi l’albero, firmato anche quest’anno @swarovski, e la… - BKTPGroup : #Lanciano. Ecco 'Goon', l'albero di Natale (che albero non è) firmato da architetti e ingegneri -… - ManciFlorindo : RT @ABRUZZOLIVETV: #Lanciano. Ecco '#Goon', l'#albero di #Natale (che albero non è) firmato da #architetti e #ingegneri #abruzzo #cronaca h… -