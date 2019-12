“La tutela dell’aceto balsamico di Modena soltanto al nome completo”

Maltempo Piemonte - Costa : “La tutela del territorio non è più rinviabile” : “Le tragedie che stanno vivendo i cittadini liguri e Piemonte si sono immense e gridano vendetta. Voglio far sentire tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a chi in queste ore e’ rimasto senza casa. E’ necessario tutela re il territorio e costruire un’Italia resiliente a questi fenomeni meteorologici violenti e improvvisi”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sottolineando che “con il ...

No dei medici al ‘suicidio medicalmente assistito’ : “La nostra missione è combattere le malattie - tutelare la vita” : Il suicidio assistito non deve essere necessariamente medicalizzato, ciò non toglie che il professionista continuerà a restare vicino al malato in tutte le fasi che il diritto all’autodeterminazione gli consente, fino a dopo la morte, certificandola. Questa la linea dei medici emersa a Parma, durante il convegno nazionale “Il suicidio assistito tra diritto e deontologia. La legge, il consenso e la palliazione”, organizzato ...