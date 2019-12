La spia cinese infiltrata in Australia? È un truffatore | l’incredibile “spy story” di

fanpage

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Wang Liqiang si è consegnato alle autoritàne affermando di essere un agente dell'intelligence militare di Pechino. In cambio di protezione, laha promesso grandi rivelazioni sulle attività di spionaggio della Cina a Hong Kong, Taiwan e. Non era mai successo che un agente segretodisertasse. La "spy story", tuttavia, sembra essere una bufala. Secondo le autorità cinesi, Wang è in realtà uncondannato nel 2016 e fuggito per evitare il carcere.

