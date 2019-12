La repubblica delle donne | Malgioglio e Zanicchi scomparsi e ' ricercati' dall' imitazione

blogo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La seconda puntata de Lasi è aperta sotto il segno di due defezioni: la prima è di Cristiano, la seconda è di Iva. Entrambe ve le avevamo segnalate nell'anteprima che vi ha svelato gli ospiti della trasmissione di Retequattro. Anche in questo caso il tocco di genio arrivato dal minimondo di Piero Chiambretti regala un'altra perla. Il conduttore come sempre annuncia l'entrata dell'irrefrenabile cantante, ma di lui non se ne vede traccia, così come dell'aquila di Ligonchio.diventano così dei fantomaticida un'di Chi l'ha visto, trasmissione che tra l'altro è curiosamente vicino di numero nel telecomando, in controprogrammazione su Rai 3. Con due filmati CR4 un ironico disperato appello affinché i due cantanti (presi in giro ironicamente) 'rientrino all'ovile' dopo essere fuggiti e lo fa per tutto il ...

repubblica : Turchia, Ceren: accoltellata a 20 anni mentre tornava a casa. È la 390esima donna uccisa dall'inizio dell'anno [agg… - repubblica : Serie A, l'audio rubato di De Siervo: 'Cori razzisti? Spegniamo i microfoni così non si sentono' [aggiornamento del… - repubblica : Scuola, rapporto Ocse-Pisa: solo uno studente su 20 sa distinguere tra fatti e opinioni [aggiornamento delle 16:30] -