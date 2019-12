La regina Elisabetta da record | la foto storica tra i leader mondiali

regina Elisabetta II - le foto del banchetto Nato - : Fonte foto: GettyRegina Elisabetta II, le foto del banchetto Nato 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini della Regina Elisabetta II e degli ospiti al banchetto che la sovrana ha ospitato a Buckingham Palace per i Paesi aderenti alla Nato La Regina Elisabetta II ha ospitato ieri un ...

regina Elisabetta abdica nel 2021 e Carlo sarà Re? Le ultime notizie : Regina Elisabetta abdica nel 2021 e Carlo sarà Re? Le ultime notizie Regina Elisabetta abdicherà nel 2021, a 95 anni compiuti: le succederà, dopo anni e anni di attesa, il principe Carlo. Che sta già assumendo su di sé decisioni piuttosto rilevanti per favorire maggiormente il momento di transizione nella Casa Reale. Stando alle indiscrezioni del The Sun e come ripreso da RaiNews, infatti, la Regina Elisabetta abdicherà nel 2021, ritirandosi ...

regina Elisabetta ha avuto un infarto? Il comunicato del portavoce di Buckingham Palace : La Regina Elisabetta ha avuto un infarto? Nelle ultime ore si è diffusa in Rete la voce che Sua Maestà era morta in seguito ad un attacco cardiaco e che Buckingham Palace ancora non aveva dato la notizia ai sudditi. Su Twitter sono apparsi infatti numerosi post pubblicati da account falsi con finti loghi della Bbc o di Sky News che confermavano la cosa, così in in breve tempo l’hashtag #TheQueen è diventato trend topic, con oltre 200mila ...

regina Elisabetta ha avuto un infarto? Smentita la fake news : Nella giornata di ieri, 3 dicembre 2019, si è diffusa una fake news sulla Regina Elisabetta. Secondo i rumors che giravano sul web la Regina sarebbe morta per un infarto. Naturalmente non è altro che una bufala. Charlie Proctor, Editor-in-chief del Royal Central, ha comunicato a tutti che la Regina Elisabetta è in splendida forma e che svolgerà con regolarità tutti i suoi prossimi impegni ufficiali. La fake news si era diffusa attraverso degli ...

La regina Elisabetta sta per andare in pensione? : La vera notizia sarebbe che potrebbe concludersi così la fine ufficiale di The Crown, la serie televisiva in questo momento più bella in circolazione, dedicata alla storia della Regina Elisabetta. O forse è l’occasione per continuare la storia? Con un nuovo protagonista. La Regina Elisabetta è pronta per andare in pensione. Alla luce dei suoi 93 anni, potrebbe lasciare il suo posto al figlio Carlo, che in tal caso assumerebbe il ruolo di ...

A cena con la regina Elisabetta : le regole seguite dalla sovrana - : Francesca Rossi Quando la regina Elisabetta organizza una cena o un pranzo ufficiali si occupa di ogni minimo dettaglio e segue delle regole che raccontano molto della monarchia e del rispetto che Sua Maestà nutre nei confronti di ogni ospite I ricevimenti a Buckingham Palace sono un vero e proprio affare di Stato. Lo sa bene la regina Elisabetta, che organizza ogni pranzo e ogni cena con cura maniacale e con largo anticipo, in modo ...

La regina Elisabetta cerca un organizzatore di viaggi reali - : Francesca Rossi Buckingham Palace ha pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn per aspiranti organizzatori di viaggi reali e la paga è molto interessante La regina Elisabetta cerca un direttore di royal travel, cioè una persona che organizzi i viaggi della royal family, come rivela il magazine Grazia. Sull’annuncio pubblicato nel sito LinkedIn è scritto chiaramente che il prescelto dovrà fare attenzione a scegliere sempre voli ...

La regina Elisabetta riappare dopo la fake news sulla sua morte - : Elisabetta Esposito La Regina Elisabetta II al centro di una fake news sulla sua morte: è stata avvistata dopo la smentita di Kensington Palace di questi giorni La Regina Elisabetta II è stata avvistata dopo la massiccia diffusione di una fake news sulla sua presunta morte. Lo scrive il DailyMail, che riporta come l’anziana sovrana sia stata fotografata mentre percorreva in auto la strada tra Windsor e Buckingham Palace. È stata poi ...

"Mia nonna è riuscita a fare la differenza". Il toccante omaggio del Principe William alla regina Elisabetta - : Carlo Lanna Il Principe William è molto legato a sua nonna Elisabetta e, in un programma tv in cui è stato l'ospite d'onore, ha elogiato la sovrana in un toccante messaggio a cui ha assistito anche Kate Middleton I figli di Carlo e Lady D. sono fortemente legati a nonna Elisabetta. Sia il Principe William che Harry, più volte nel corso del tempo, hanno rivelato quanto possono essere importanti i consigli e l’affetto incondizionato ...

La regina Elisabetta assume un organizzatore di viaggi Reali : Se amate organizzare viaggi e siete esperti nella gestione finanziaria e logistica c’è una nuova posizione disponibile su LinkedIn davvero interessante. Andate sul profilo The Royal Household: la Regina Elisabetta sta cercando un direttore dei Royal Travel. La nuova figura dovrà controllare che la famiglia reale viaggi in modo sicuro, efficiente ed adeguato per le funzioni ufficiali. Tutto questo però con un occhio di ...

“Il principe Carlo pronto a salire al trono. La regina Elisabetta lascerà entro 18 mesi” : Per il principe Carlo potrebbe essere arrivato il momento di salire alla ribalta: secondo i corrispondenti reali dei tabloid inglesi, la regina Elisabetta avrebbe intenzione di abdicare prima di arrivare ai 95 anni, nominando il figlio, oggi settantenne, principe reggente. La scorsa settimana Carlo ha incontrato suo padre, il principe Filippo, a Sandringham House per discutere della delicata situazione del fratello, il principe Andrea, accusato ...

Smentite le voci choc sulla presunta morte della regina Elisabetta - : Francesca Rossi Da alcune ore sui social media circolano strane voci sulla presunta morte della regina Elisabetta, ma si tratta di fake news, poiché la sovrana più famosa del mondo è più viva che mai e ben decisa a rimanerlo ancora a lungo Secondo una superstizione che mira a scongiurare la morte, ritenere a torto una persona defunta avrebbe su questa l’effetto contrario, trasformandosi in un buon auspicio per una vita lunga e ...

La regina Elisabetta va in pensione : Carlo è quasi re e come prima cosa impedirà a molti familiari di partecipare alla vita pubblica : Che sia la volta buona? Carlo ci spera. In realtà ci spera da anni, ma la longevità e l’ottima salute di cui gode la regina Elisabetta gli avevano quasi fatto perdere le speranze, ma ora sembra che ci siano novità. Il principe, infatti, ‘all’alba’ dei suoi 71 anni, sembra sempre più vicino al trono. Secondo quanto si legge sul tabloid britannico Daily Star, il principe del Galles avrebbe avuto un incontro a Sandringham ...

Andrea Bocelli : “Le 2 chicche sulla regina Elisabetta e Michael Bublé” : Andrea Bocelli intervista a Che tempo che fa Lui è una star planetaria. Si, tutto il mondo conosce la sua voce meravigliosa ed inimitabile. Stiamo parlando di Andrea Bocelli che questa sera è stato ospite a Che tempo che fa, la trasmissione della domenica sera di Rai 2. Oltre ad essere dotato di una voce […] L'articolo Andrea Bocelli: “Le 2 chicche sulla Regina Elisabetta e Michael Bublé” proviene da Gossip e Tv.