La Nato celebra i suoi 70 anni tra passato certo e futuro incerto

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Una allenza militare che rischia di scomparire in quanto ha compiuto i 70di vita, ma che spesso al suo interno ha vissuto delle incomprensioni tra gli alleati. Parliamo della Alleanza Atlantica, o se vogliamo scegliere degli acronimi,in lingua inglese o OTAN in lingua francese. Comunque è stata una alleanza che sette decenni fa, sulla spinta degli Stati Uniti, vincitori insieme all'U del secondo conflitto mondiale, è nata per contrastare quello che era al tempo degli albori della Guerra Fredda appena dichiarata il pericolo di una invasione armata dell'esercito sovietico (era il 4 dicembre del 1949), e per decretare una alleanza militare ma anche politica per scongiurare, se fosse stato necessario, l'espansionismo che aveva in Stalin il suo rappresentante più agguerrito. L'evento della ricorrenza si svolge a Londra L'istituzione della Alleanza Atlentica è stata spesso, nel ...

