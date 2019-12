“La morte? Una grande scocciatura” | Piero Angela | il padre della divulgazione televisiva

Francia - Macron : “La Nato è in stato di morte cerebrale. Europa sull’orlo del baratro” : In un'intervista rilasciata all'Economist il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha duramente criticato il ruolo della Nato nella recente campagna della Turchia nel nord-est della Siria. E sull' Europa ha detto: "E' sull'orlo di un precipizio" e sarà sempre più fuori controllo fino a quando non inizierà a comportarsi "come una potenza geopolitica".Continua a leggere

David Harbour sulla morte di Hopper in Stranger Things : “La scena finale? Non mi hanno più chiamato” : Il più grande dubbio sulla quarta stagione della serie, al di là del fatto che sarà ambientata altrove e non più ad Hawkins, riguarda ancora la presunta morte di Hopper in Stranger Things 3: per lo sceriffo e padre adottivo di Eleven è davvero finita? L'attore David Harbour ha provato a rispondere alla domanda durante la sua apparizione al Late Night con Seth Meyers lunedì scorso: nonostante fosse lì per promuovere il suo ...