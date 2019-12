La diretta di Wired Trends 2020 – Telco

La diretta di Wired Trends 2020 – Lavoro : Una panoramica sul futuro del Lavoro: come cambiano i bisogni, le ambizioni e i timori delle persone che lavorano, in particolare dei giovani? Che cosa guida le loro aspettative e le loro decisioni? E che ruolo può avere la digitalizzazione in questi cambiamenti? Quale il peso delle soft skill? Come reperire, attrarre e trattenere i talenti migliori? Come le aziende possono avviare dei processi per cercare di chiudere “il gap delle ...

La diretta di Wired Trends 2020 – Media : L’evoluzione della comunicazione digitale, con la centralità del video, continua. Tutto è governato dai dati e da contenuti creativi alti. In questo panorama, ha ancora senso parlare di digital strategy nel 2020? Può esistere una strategia digitale che non sia parte integrante di una più ampia e integrata visione da parte dei brand? C’è bisogno, e soprattutto l’opportunità, di riportare al centro delle strategie le persone, soprattutto quando ...

La diretta di Wired Trends 2020 – Digital Transformation : Le aziende italiane hanno come obiettivo e inseguono un vero processo di trasformazione Digitale, ma fino a che punto vi è piena consapevolezza delle implicazioni che ne conseguono? Fino a dove riescono e possono spingersi, oltre l’implementazione di nuove tecnologie? Questi alcuni dei punti che restano aperti in un percorso lungo, tortuoso, imprevedibile, ma ricco di risvolti per il nostro Paese. Se ne parlerà con Ilaria Ugenti, Service Line ...

La diretta di Wired Trends 2020 – Energy : Il 2019 è diventato il momento della Generazione Greta: nuovi modelli di mobilità, di consumo e sostenibilità si stanno affacciando sul mercato e li vedremo realizzarsi nel 2020, modificando non solo le nostre abitudini ma anche la pianificazione degli spazi urbani. Micromobilità, design, smart cities, trasformazione digitale e sostenibilità sono le parole che descrivono la giornata di Wired Trends dedicata alle sfide e all’evoluzione del ...

La diretta di Wired Trends 2020 – Retail : Il mondo del Retail sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni spinte dall’innovazione tecnologica e dall’evoluzione nei modelli socio-culturali. Diventa quindi sempre più importante individuare per tempo i trend e gli sviluppi relativi all’evoluzione dello scenario economico e del contesto competitivo del settore: dalla trasformazione dei modelli di business, all’emergere di nuove esperienze di acquisto e pagamento in cui offline e online ...