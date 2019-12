La decisione del tribunale di Roma | i respingimenti sono illegali

Casamonica - polemiche per la decisione di ospitare un membro del clan al programma “Fuori dal Coro”. Raggi : “È una Vergogna” : Virginia Raggi e Nicola Morra contro Mediaset. A scatenare la rabbia della sindaca di Roma e del parlamentare M5s e presidente della Commissione parlamentare Antimafia, è la decisione del programma di Rete 4, Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, di ospitare Luciano Casamonica, uno dei volti più noti del clan degli “zingari” di Roma e proprietario delle villette abusive in zona Quadraro che il Campidoglio fece sgomberare e abbattere con un ...

Esonero Montella - decisione a sorpresa della Fiorentina : Esonero Montella – Nella serata di ieri si sono giocate tre interessanti partite valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, in serata in campo la Fiorentina contro il Lecce. Ottima prova per la squadra di Liverani che si candida sempre di più alla salvezza, la squadra ha sempre giocato bene ed adesso raccoglie anche importanti risultati. Sempre più in crisi invece la squadra di Vincenzo Montella, i viola ...

Inter – Infortunio Sensi - la situazione non migliora : la decisione del club nerazzurro : Sensi ancora fuori: ii medici pensando ad un consulto specialistico per il centrocampista dell’Inter Non migliora la posizione di Stefano Sensi, out dallo scorso 5 novembre per un Infortunio. Il centrocampista dell’Inter continua ad accusare un “fastidio alla regione adduttoria della gamba destra” e per questo motivo i medici del club nerazzurro hanno deciso di “effettuare un consulto specialistico“, ...

Napoli - la dura presa di posizione della Fifpro : “la decisione di multare i giocatori è senza valide ragioni” : “La decisione del Napoli di multare i calciatori è senza valide ragioni e sarà contestata collettivamente. Fifpro ritiene che la decisione del Napoli di proibire ai giocatori di raggiungere le loro famiglie dopo il match contro il Salisburgo fosse ingiustificata. Come tutti gli altri lavoratori, i giocatori professionisti hanno il diritto di vedere rispettata la loro vita privata, considerando anche il fitto calendario di partite che ...

Guendalina Tavassi - nuove accuse della figlia : l’ultima decisione fa male : Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, la guerra continua: ultime news Si sta intensificando la guerra tra Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia, la 15enne avuta dall’ex compagno Remo quando non aveva neppure la maggiore età. La ragazzina, che da tempo non vive più con la madre, si è scagliata di nuovo contro l’opinionista di […] L'articolo Guendalina Tavassi, nuove accuse della figlia: l’ultima decisione fa male proviene da ...

“Nel nome di Nadia Toffa”. A tre mesi dalla morte - la lodevole decisione della famiglia : Una fondazione nel nome di Nadia Toffa per aiutare i malati e la ricerca. L’idea è venuta ai genitori e alle sorelle di Nadia Toffa che hanno deciso di creare una fondazione che porterà il nome di Nadia e che aiuterà chi sta male. La fondazione Nadia Toffa sarà presentata a Brescia martedì 3 dicembre presso il Palazzo Loggia. Nadia Toffa ne sarebbe stata felice. Sarebbe fiera di sapere che, in qualche modo, anche ora che non c’è più, riesce ...

Cecilia e Ignazio volano in Argentina : la decisione della coppia : Cecilia e Ignazio come Belen e Stefano: Natale in Argentina Natale all’estero per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 novembre, la coppia ha scelto di trascorrere le festività natalizie in Sud America. Più precisamente in Argentina, paese dove Cechu è nata e cresciuta. E […] L'articolo Cecilia e Ignazio volano in Argentina: la decisione della coppia proviene da ...

Squalificati Serie A - le sanzioni del Giudice Sportivo : la decisione su Olsen - è stangata! : Squalificati Serie A – Il Giudice Sportivo di Serie A ha inflitto 4 turni di squalifica al portiere del Cagliari, Robin Olsen, e 2 all’attaccante del Lecce, Gianluca Lapadula, protagonisti ieri di una rissa nei minuti finali del match tra rossoblu e giallorossi. Olsen è stato squalificato “per avere, al 38° del secondo tempo, a gioco fermo, spinto e colpito con un spallata veemente al petto un calciatore avversario e, ...

Arrivano le multe del Napoli ai calciatori 'ammutinati' - decisione entro tre mesi : Sarà inappellabile e dovrebbe arrivare entro fine febbraio il giudizio del Collegio arbitrale chiamato a pronunciarsi sulla decisione del Napoli calcio di multare i suoi calciatori per l''ammutinitamento' del 5 novembre contro il ritiro deciso dalla società. La richiesta di risarcimento arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo per tutti i giocatori coinvolti ad eccezione di Allan e del capitano Insigne per i quali il ...

Kledi Kadiu dopo il terremoto in Albania : la decisione del ballerino : terremoto in Albania: il gesto di Kledi Kadiu per i terremotati La notizia del terremoto in Albania, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 novembre, ha scosso tutti. In primis Kledi Kadiu, il noto ballerino che è nato e cresciuto a Tirana prima di trovare successo in Italia. La famiglia dell’artista si trova […] L'articolo Kledi Kadiu dopo il terremoto in Albania: la decisione del ballerino proviene da Gossip e Tv.

La sfida a Matteo Salvini. Elisa Isoardi non lo nasconde : cosa c’è sotto la decisione della presentatrice : Un po’ per gioco, un po’ per davvero ecco che Elisa Isoardi esce allo scoperto e si dice pronta a candidarsi alle prossime elezioni. Tutto è nato dopo le parole lusinghiere del presidente della Campania Vincenzo De Luca che aveva espresso: “Il nostro apprezzamento alla signora Isoardi, obiettivamente merita, obiettivamente… una grande grande donna, grande donna”, la conduttrice replica con un simpatico appello in cui non manca una leggera ...

Esonero Montella - Barone svela la decisione della dirigenza : le ultime anche su Chiesa : “Ci aspettiamo qualcosa in piu’ da tutta la squadra, non solo da Montella. Vincenzo l’abbiamo scelto durante l’estate perche’ volevamo stabilita’ nello spogliatoio. Gode della nostra fiducia e si continuera’ ad andare su questa strada”. Sono le dichiarazioni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a margine dell’assemblea della Lega Serie A sui diritti televisivi, ...

Live : Barbara d’Urso si libera di Montalbano. La decisione della Rai : Live Non è la d’Urso: Barbara va in onda senza Il commissario Montalbano, cancellato dal palinsesto di Rai1 Lunedì particolare quello di oggi, 25 novembre 2019, per Barbara d’Urso: dopo settimane e settimane nelle quali ha dovuto fare i conti con l’agguerrita concorrenza della seguitissima fiction con Luca Zingaretti, Il commissario Montalbano, che anche in replica ha sempre registrato ascolti altissimi, con Live Non è la ...