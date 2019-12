La contromossa di Erdogan che incendia il Mediterraneo

it.insideover

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un nuovo, controverso patto sui confini marittimi fra Turchia e Libia rischia di infiammare ancora di più la corsa all’oro blu in quadrante strategico per le rotte energetiche nel. La seconda potenza militare della Nato dopo gli Stati Uniti ha firmato lo scorso 27 novembre un memorandum noto come Restriction of Marine Jurisdictions, che di fatto estende la Zona economica esclusiva di Ankara fino alle coste di Tripoli, infischiandosene se in mezzo c’è la più grande isola greca (Creta). È una provocazione, ma il messaggio del “Sultano” di Ankara, Recep Tayyip, è chiaro: la Turchia non ci sta ad essere esclusa dallo sfruttamento gli idrocarburi nel Bacino del Levante ed è pronta a giocarsi tutte le sue carte. Con il fronte turco sono schierati gli unici due alleati che Ankara è riuscita ad arruolare: la fedelissima Repubblica turca di Cipro del ...