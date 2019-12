La Casaleggio ha sottratto i dati degli utenti come Cambridge Analytica? La risposta

open.online

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Su Linkiesta è stato pubblicato un articolo dal titolo diretto e accusatorio: «Scoop, lahapersonali diFacebook tre anni prima di». Al suo interno la denuncia di un ex dipendente dellaAssociati, Marco Canestrari, il quale racconta di un’applicazione Facebook lanciata nel 2013 per gli attivisti del Movimento. Gli attivisti, una volta accettati i termini dell’applicazione, dovevano diffondere le idee e il programma del Movimento 5 Stelle via Facebook per ottenere punti utili per ricevere un premio speciale: i primi 100 classificati avrebbero cenato insieme a Beppe Grillo. In poche parole, una sorta di “Vinci Salvini” prima dell’iniziativa lanciata da Morisi nel 2018, anche questa accusata di poter accedere aiche accettavano di partecipare al contest. Sono stati ...

