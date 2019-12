La Camera Usa | più sanzioni alla Cina per gli abusi sugli Uiguri

Uiguri - Camera Usa vuole sanzioni a Cina : 3.52 La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti chiede a Trump sanzioni contro la Cina per la persecuzione degli Uiguri, la minoranza di religione musulmana di etnia turcofona. La decisione è passata con 407 voti a favore e uno contrario e dovrà essere sottoposta al vaglio del Senato prima di arrivare sul tavolo del presidente. La Cina ha avvertito che eventuali sanzioni minerebbero le trattative commerciali fra i due Paesi.

Camera Usa contro rientro Russia in G8 : 3.29 Arriva il via libera della Camera dei Rappresentanti Usa ad una misura contro il rientro della Russia nel G8. Il provvedimento è passato con 339 voti a favore e 71 contrari. Mosca venne espulsa dal G8 nel 2014, dopo l'annessione forzata della Crimea. Il presidente Donald Trump ha invece più volte sottolineato la necessità di riammettere Mosca nel gruppo.

Mes - Conte si scalda nell’aula della Camera : “Siamo al cospetto di un’accusa gravissima” : Una durissima apologia quella di Giuseppe Conte che era atteso quest’oggi alla Camera proprio per riferire sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, rispondendo alle numerose e gravi accuse che gli sono state mosse contro, anche sul piano personale, da parte dell’opposizione. “Pur di attaccare la mia persona e il Governo non ci si è fatti scrupolo“, tuona Conte nel corso del suo durissimo discorso durato circa un’ora, alla fine del quale è ...

Mes - Pd accusa la Lega e scoppia la rissa alla Camera. Deputato Liuni (Lega) urla dalla presidenza : “Vado a prenderlo e gli spacco…” : Si sfiora la rissa, al centro dell’emiciclo di Montecitorio, all’apice dello scontro sul Mes. Tra le urla e i fischi che arrivano dai banchi del centrodestra, vicino ai banchi dove siedono gli stenografi, si accalcano diversi deputati: nel tentativo di separarli c’è chi come il Deputato di FI Giorgio Mulè esce con un polso slogato. Un Deputato leghista sfascia una sedia. Lo scontro si protrae per diversi minuti. Rossella ...

La gaffe di Giorgia Meloni : accusa di assenteismo i pentastellati alla Camera - ma ha sbagliato piano : "Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti! Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d'Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari?": così Giorgia Meloni denuncia l'assenteismo parlamentare dei Cinque Stelle, postando una foto del famoso Transatlantico di Montecitorio completamente vuoto. Ma ha sbagliato piano. Il giovedì non si lavora in aula: i ...

Spiati dallo smartphone Android a causa di un bug che controlla la fotoCamera - ecco come verificarlo : Secondo un’indagine dei ricercatori sulla sicurezza di Checkmarx, alcuni dispositivi Android potrebbero presentare un difetto di sicurezza, un’app potrebbe registrarti a tua insaputa utilizzando la videocamera e il microfono del dispositivo. Per fortuna, finora non sono stati segnalati attacchi che sfruttano il bug . Tuttavia, i ricercatori di Checkmarx sono stati in grado di creare (Continua a leggere)L'articolo Spiati dallo ...

Camera di commercio - l'accusa della Procura : consulenze illecite - danno di 280mila euro : consulenze alla segretaria particolare dell'ex presidente della Camera di commercio. Incarichi affidati a una professionista esterna all'ente di piazza Borsa, a dispetto del nutrito staff di...

Grave falla su Android : la fotoCamera potrebbe essere usata per spiarvi : Una vulnerabilità delle app fotocamera a bordo di alcuni smartphone Android consentirebbe ai malintenzionati di scattare foto, registrare video e audio e conoscerne la posizione. Il problema è stato risolto da Google e Samsung, ma gli altri produttori? L'articolo Grave falla su Android: la fotocamera potrebbe essere usata per spiarvi proviene da TuttoAndroid.

Usa. Camera convoca capo staff Trump : 4.28 Accelerazione del Congresso degli Stati Uniti nella indagini per sottoporre ad impeachment il presidente Donald Trump. La Camera ha infatti spiccato un mandato di comparizione per il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney. La convocazione è immediata e Mulvaney dovrà comparire davanti alla commissione Intelligence nelle prossime ore.

IMPEACHMENT TRUMP - Camera APPROVA PROCEDURE/ Negoziati Usa-Cina - quali effetti? : IMPEACHMENT TRUMP, via libera della CAMERA alla seconda inchiesta ufficiale. quali saranno gli effetti sui mercati e sui Negoziati tra Usa e Cina?

Camera Usa avvia procedura impeachment - ira Trump. Pelosi : “In gioco la democrazia” : La Camera del Congresso americano ha fatto il suo primo passo concreto nella procedura di impeachment contro il presidente, Donald Trump, per il caso Ucrainagate. Oltre venti anni dopo l'ultimo voto per aprire la procedura contro Bill Clinton, la Camera, a maggioranza democratica, ha approvato una risoluzione che fornisce un quadro formale per le indagini, con 232 voti favorevoli e 196 voti. I parlamentari sono stati compatti e si sono attenuti ...

Camera Usa avvia procedura impeachment - ira di Trump. Pelosi : “In gioco la democrazia” : La Camera del Congresso americano ha fatto il suo primo passo concreto nella procedura di impeachment contro il presidente, Donald Trump, per il caso Ucrainagate. Oltre venti anni dopo l'ultimo voto per aprire la procedura contro Bill Clinton, la Camera, a maggioranza democratica, ha approvato una risoluzione che fornisce un quadro formale per le indagini, con 232 voti favorevoli e 196 voti. I parlamentari sono stati compatti e si sono attenuti ...

Camera Usa : sì a procedure impeachment : 17.32 La Camera Usa approva le procedure per l'impeachment del presidente Trump. Sono state fissate le regole per aprire la fase pubblica dell'indagine. La risoluzione è stata approvata con 232 voti, 196 i contrari. Nessun deputato repubblicano l'ha appoggiata, mentre due democratici hanno votato contro Si tratta di un voto procedurale,ma che anticipa quello finale, quando, finita l'indagine, la Camera dovrà esprimersi sulla messa in stato di ...

USA - la Camera approva le procedure per l’impeachment a Trump : Con 231 voti a favore e 194 contro la Camera dei Rappresentanti ha approvato le procedure per avviate l'impeachment nei confronti di Donald Trump, che ha commentato: "E' la più grande caccia alle streghe della storia degli Stati Uniti". Trump avrebbe esercitato pressioni indebite sul governo ucraino affinché indagasse sul Joe Biden, possibile candidato democratico nella corsa alla Casa Bianca.Continua a leggere