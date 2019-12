La battaglia | il lutto e la scelta di donare | il commercialista sannita | “Non sono un

L’altro Conte a L’Equipe : «La sconfitta è un lutto. Rido poco? In battaglia non si ride» : Non c’è solo sesso nell’intervista di Antonio Conte al magazine dell’Equipe. Il tecnico nerazzurro tocca anche tanti altri argomenti. Di seguito vi proponiamo alcune delle sue dichiarazioni. “Che cosa provo dopo una sconfitta? Dolore. Non mi sento bene per un giorno e mezzo. Come se fosse un lutto. La sconfitta deve lasciare tracce. In me, nei miei giocatori, nel club. Da questo attingo energie e forza per trovare rimedi, per ...