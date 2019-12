Kim Jones è il miglior stilista menswear dell’anno ai Fashion Awards 2019

gqitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il designer britannico Kimè stato appena nominato «Designer Of The Year -» ai Britishche si svolgono all'interno dei palazzi della Royal Albert Hall e non è una grande sorpresa. Dopotutto,in soli due anni ha rivitalizzato Dior, caduto in una sorta di loop monocromatico, donandogli una carica di nuova energia vitale, vestendo David Beckham, A$AP Rocky, Robert Pattison e tanti altri nella sua ultra raffinata sartoria dal gusto ricercatamente streetwear. Kimfor DiorQuesto è l'ultimo capitolo di quello che è stato un anno pieno di successi per. Non solo ha vinto il Designer Of The Year ai nostri Men of the Yeara settembre, ma ha ricevuto lo stesso onore sia da GQ China, sia da GQ Germania nello stesso mese. Per la terza voltasi fregia di questo riconoscimento nella categoria...

vogue_italia : Shawn Stüssy, un mito degli anni 90, torna al fashion system con una nuova collaborazione con Dior ? - DailyLuxury04 : @Dior vola negli #States. Farà sfilare la collection Pre #fall #dior Homme a #Miami il 3 dicembre Rubell #museum ,… -