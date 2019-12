Katy Perry atomica | atomica | le mani coprono… FOTO

Katy Perry : la sua “Cozy Little Christmas” è perfetta per entrare nel giusto mood natalizio : "A cozy Little Christmas here with you" The post Katy Perry: la sua “Cozy Little Christmas” è perfetta per entrare nel giusto mood natalizio appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry diventa mamma di due maialini : Sono così piccoli che appena nascono potrebbero essere in una tazza di tè e Katy Perry non ha resistito a coccolare i micro maialini che ha incontrato al "Caffè Harajuku" di Tokyo. La cantante che viaggia con il suo fidanzato Orlando Bloom, conduttrice del "Comic Com" di Tokyo, si è fermata in questo bar ed è rimasta per ore con un sorriso sul viso a giocare con questi maialini che si aggiravano indisturbati per il bar e stavano guardando per ...

Il principe Carlo compie 71 anni e in India festeggia con Katy Perry : Il principe Carlo compie 71 anni e spenge le candeline lontano dalla sua Inghilterra, da Camilla Parker Bowles e dalla regina. Il duca del Galles si trova, infatti, in India per impegni istituzionali. Il primogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo sta compiendo, in solitaria, un royal tour dell'India. Con lui sarebbe dovuta partire anche la consorte Camilla che, per una brutta infezione al petto, è stata invece costretta ad ...

Mentre a Hollywood e New York le star facevano la spola tra un party di Halloween e ...

Katy Perry e Orlando Bloom complici in Egitto per i 35 anni della popstar : L'intesa tra Katy Perry e Orlando Bloom è sempre più forte. Nonostante si sappia ancora pochissimo sul loro imminente matrimonio, la coppia si è goduta una vacanza romantica ai piedi delle piramidi egizie. La popostar americana ha deciso, infatti, di festeggiare il suo 35esimo compleanno in Egitto insieme al fidanzato Orlando Bloom e alla madre di quest'ultimo, Sonia Constance Copeland, che anche lei festeggia il compleanno in questi giorni.\\La ...

Harleys In Hawaii è il nuovo singolo di Katy Perry - un pop latino prodotto da Charlie Puth (video - testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Katy Perry, dopo l'hype sollevato sui social e il racconto della sua esperienza durante le riprese del video ufficiale. In un'intervista a Official Charts, infatti, la popstar aveva riferito: "Sedersi su una moto alle Hawaii con il vento che soffia sul tuo viso è bellissimo". Harleys in Hawaii, infatti, mostra Katy Perry a bordo di una Harley Davidson. Il singolo è il terzo inedito del 2019 dopo Small Talk e Never Really ...

Katy Perry e Orlando Bloom si sposano a Natale? : Katy Perry e Orlando Bloom sono senza dubbio una delle coppie più amate del momento. Era il 2016 quando per la prima volta la cantautrice statunitense incontrava l’affascinante pirata de I Pirati dei Caraibi. Fin dal primo momento tra i due è scattata la scintilla, fino a quando la pop star e l’attore hanno deciso ufficializzare la loro relazione. Tuttavia, solo un anno dopo, la coppia ha annunciato la separazione per poi – per la gioia dei loro ...

Il matrimonio fra Orlando Bloom e Katy Perry? Il Sì è atteso per Natale : Secondo le ultime indiscrezioni verrà celebrato molto presto il matrimonio fra Orlando Bloom e Katy Perry dato che, una gola profonda, afferma che il "sì" verrà pronunciato poco prima di Natale... La coppia formata da Orlando Bloom e da Katy Perry è una fra le più amate dei social e dal mondo dello showbiz. Lui è un attore di fama mondiale, visto di recente in Carnival Row (serie di Amazon Prime), lei è un’affermata pop star, e insieme sono in ...

Orlando Bloom snobba il matrimonio di Justin Bieber - Katy Perry va da sola : Justin Bieber e Orlando Bloom non si piacciono. Il fatto è noto a tutti, anche alla fidanzata Katy Perry che è volata in South Carolina per assistere al matrimonio di Bieber e Hailey Baldwin da sola. La rivalità tra i due divi americani non è mai scemata dopo la lite di cui furono protagonisti, nel 2013, in un noto ristorante di Ibiza. A quell'epoca Orlando Bloom era ancora sposato con la modella Miranda Kerr e si trovava in vacanza con lei alle ...

La cantante Ellie Goulding si è sposata - anche Orlando Bloom e Katy Perry alle nozze : La cantautrice britannica ha detto sì al critico d'arte Caspar Jopling nel corso di un matrimonio stile royal wedding. Tra le star presenti all'evento anche Katy Perry con Orlando Bloom e le sorelle Eugenie e Beatrice di York.\\ La cantante britannica Ellie Goulding e il fidanzato Caspar Jopling hanno coronato il loro sogno d'amore unendosi in matrimonio. Le nozze, in stile royal wedding, si sono celebrate oggi nella Cattedrale di ...