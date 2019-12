Juventus | situazioni infortuni | allarme Khedira! Le condizioni di Douglas Costa e Rabiot

serieanews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria bianconera, ladovrà fare i conti con il ko di Khedira, il quale sarà operato al ginocchio e tornerà a disposizione di Sarri solamente nel 2020. Da valutare anche ledi. L’esterno brasiliano potrebbe far ritorno in campo solamente tra … L'articoloLediproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

0dysseo : Quando sostengo che l'Italia non è in crisi ma in declino, mi riferisco anche a situazioni come questa. La calciat… - JuventusNewsUN : ?? Juve, Aluko: 'Non vado via a causa del razzismo. Vestire questa maglia? Un privilegio' ?? Così l'attaccante bian… - NotarangeloRino : @Titty66Santa Ah beh..certo due situazioni identiche...in uno si tratta di valutare un rigore , nell'altro di un in… -