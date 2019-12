Juventus | contro la Lazio ci sarà Bentancur al posto di Khedira | avanti favorito Dybala

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è uno dei big match di serie A che vedremo nel prossimo weekend. Queste due formazioni si sfideranno infatti sabato 7 dicembre con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45.insomma un succulento anticipo del sabato sera che incollerà migliaia di appassionati dal teleschermo. Laè il peggior avversario che potesse capitare ai bianconeri in questa fase della stagione. I biancocelesti di Inzaghi infatti stanno giocando davvero un grande calcio, inanellando una serie impressionante di vittorie consecutive che li ha portati al terzoin classifica. La, invece, nell'ultimo turno di campionato ha perso la leadership. Il pareggio a sorpresa dello Stadiumil Sassuolo ha consentito, infatti, all'Inter di scavalcare la formazione bianconera portandosi al comando. I ragazzi di Sarri dunque proveranno a firmare unsorpasso o quantomeno a ...

