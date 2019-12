Jeff Bridges | i 10 migliori film dell' attore

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), i 10americano che oggi compie 70 anni: da Una calibro 20 per lo specialista a Il grande Lebowski. Sguardo deciso, sorriso sornione, una parlata un po' strascicata e occhi che esprimono gentilezza: tratti caratteristici che non possono che corrispondere a. Nato in una famiglia di attori,ha conquistato davvero tutti con le sue interpretazioni, rinnovandosi sempre e facendosi conoscere anche presso le nuove generazioni, dimostrando sempre e comunque il suo enorme talento recitativo. In occasione dei suoi primi settant'anni, ripercorriamo insieme la suaografia, scoprendo i 10diche hanno valorizzato le sue abilità e i suoi tratti caratteristici, da Una calibro 20 per lo specialista a Il grande Lebowski, passando ...

fabdessi : Jeff Bridges, cinema, foto e 70 anni da rocker - ZaziedansleMM : RT @fraurolo121: La 7ªArte '- E cosa conteneva la sua valigetta? - Lebowski: Documenti... sì solo i miei documenti di lavoro... - E lei ch… - forblondie : RT @VanityFairIt: 70 anni tondi tondi quelli che compie oggi Jeff Bridges. Auguri, auguri, auguri a lui e a tutti i #Sagittario come lui! ??… -