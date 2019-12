Jeff Bridges | film | età e storie del Grande Lebowski

gqitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’interprete di Drugo ne Ilcompie settant’anni., sette volte nominato all’Oscar e con una statuetta conquistata (per Crazy Heart del 2010), ha il cinema nel sangue: i suoi genitori sono entrambe attori e sin da bambino si cimenta davanti alla macchina da presa (a 10 anni recita con il padre e il fratello nella serie tv Avventure in fondo al mare). Qualcuno se lo ricorderà anche in Lessie. A 22 anni viene chiamato niente meno che da Peter Bogdanovich in L’ultimo spettacolo (ed è subito nomination come attore non protagonista), mentre l’anno successivo è la volta di Città amara, firmato da un altro gigante del cinema come John Huston. Per ben due volte è Michael Cimino a volerlo in Una calibro 20 per lo specialista (1974, e conquista un’altra nomination), in cui recita a fianco a Clint Eastwood, e ne I cancelli del cielo (1980) con John Hurt. Nel mezzo ...

bbeghella : RT @fraurolo121: La 7ªArte '- E cosa conteneva la sua valigetta? - Lebowski: Documenti... sì solo i miei documenti di lavoro... - E lei ch… - AndreaMarano11 : RT @fraurolo121: La 7ªArte '- E cosa conteneva la sua valigetta? - Lebowski: Documenti... sì solo i miei documenti di lavoro... - E lei ch… - fraurolo121 : La 7ªArte '- E cosa conteneva la sua valigetta? - Lebowski: Documenti... sì solo i miei documenti di lavoro... - E… -