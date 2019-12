Jay-Z | il rapper più ricco fa 50 anni Patrimonio | storia | curiosità

gqitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Auguri a Jay-Z, e sono 50. Mezzo secolo di vita, e che vita, per Shawn Corey Carter, nato a Brooklyn, NY, il 4 dicembre 1969. Dal suo album di debutto, Reasonable Doubt, 1996, a oggi la vita di uno dei più grandidi tutti i tempi è stato un crescendo.sì, ma non solo, grande imprenditore di sé stesso, marito di Beyoncé che lo ha portato a diventare membro della coppia d’oro della musica, benefattore che non dimentica i fratelli neri, collezionista di Grammy, Jay-Z ha trasformato in oro (quasi) tutto ciò che ha toccato, dimostrando grandissima competenza e intelligenza. Celebs at NBA All-Star GameJay-Z e le Destiny's Child: sappiamo chi ha scelto.Mark MainzDall’infanzia a Marcy House, complesso di case popolari a nord di Brooklyn, con la mamma, all colpo di pistola a 12contro il fratello maggiore Eric reo di aver ...

Zerounotvmusic : Buon compleanno Jay-Z, rapper producer e… marito di Beyoncé! -