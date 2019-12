Jana | la figlia di Maradona | ha fatto il suo debutto come modella

cronacasocial

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ladi Diego Armando, si prende i titoli di giornale di mezzo mondo. La ventitreenne, nata dalla relazione tra il Pibe de Oro e l’argentina Valeria Sabalain, hail suodi lingerie per il brand Eufloria. Il suo esordioindossatrice di intimo le ha dato quella popolarità che fino ad oggi la ragazza, riconosciuta dal padre solamente 5 anni fa, aveva sempre scansato. Nel corso degli anni, sui social, erano stati in tanti ad accusarla di fare vita da mantenuta. Oraha deciso di iniziare questo nuovo percorso della sua vita e in una Instagram Stories ha pubblicato alcune foto che la ritraggono nella campagna Curve perfette. Negli scatti la giovaneindossa diversi pezzi di lingerie facenti parte della collezione autunno inverno 2019-2020. LEGGI ANCHE: Chi è Paris Jackson, ladi Michael. Il suo rapporto con Diego ...

