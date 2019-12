Ittiosi bambini | cos’è | sintomi e cosa accade alla pelle Il caso di Cloe

termometropolitico

(Di mercoledì 4 dicembre 2019). IldiDurante la scorsa puntata de Le Iene Show, Nina Palmieri si è occupata di un delicato servizio su una rara malattia genetica di cui sono vittima alcuni neonati fin dnascita. Dal greco iktus, pesce, l’è caratterizzata dasecca e squamata, continuo prurito, infiammazione cutanea e forti bruciori. Attraverso la storia della piccola, la redazione ha cercato di diffondere al meglio la conoscenza e le principali caratteristiche di questa malattia incurabile, che condanna ad una vita di sofferenza. Omicidio Luca Sacchi: chi è Clementina l’altra donna coinvolta nel: cos’è, le parole dei genitori della piccolaLa protagonista della storia,, così come raccontano i genitori ai microfoni de Le Iene, è affetta da un raro tipo di, ...

