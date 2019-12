Italia-Usa | Trump elogia Conte | “Sta facendo un lavoro fantastico | è diventato molto

5G - Conte incontra Trump : “Sicurezza dell’Italia è garantita”. Palazzo Chigi : “Presidente Usa attento a nostra normativa” : “Ho chiarito a Trump che applicheremo la nostra legislazione, che è tra le più avanzate” e questo “garantirà la protezione” da qualunque rischio. Giuseppe Conte interviene dal vertice della Nato a Londra dopo l’incontro bilaterale col presidente americano, in cui i due leader hanno discusso di 5G. Una tecnologia al centro dell’editoriale del segretario di Stato Mike Pompeo pubblicato su Politico il 3 dicembre, che ...

Incontro Italia-Usa - Trump : «Conte è un uomo popolare» : Il presidente del Consiglio Conte: «Gli Usa sono il nostro principale alleato e continueranno a esserlo»

Trump minaccia l’Italia. Gli Usa agiranno se Roma insiste sulla tassa ai colossi del web. Ma Conte assicura : “Non ci aspettiamo dazi americani che danneggino le nostre imprese” : Abordo dell’Air Force One – e non è un modo di dire – Donald Trump entra in rotta di collisione con gli alleati europei alla vigilia dei festeggiamenti per i 70 anni dell’Alleanza Atlantica. E sul volo che punta verso Londra, dove si terrà oggi il summit della Nato, il presidente americano mette nel mirino Francia e Italia. L’avviso è chiaro: se Parigi non cambia rotta sulla digital tax (al 3%) che colpisce i big americani del web, ...

Le Iene : in Italia 10 milioni di persone usano psicofarmaci contro la depressione : Il servizio di Gaetano Pecoraro de Le Iene andato in onda nella seraata di ieri ha affrontato il tema della depressione e di come sempre più persone facciano ricorso agli psicofarmaci. Ma dietro questa triste realtà si celano interessi economici e non solo. psicofarmaci e depressione, uso o abuso In Italia oggi sono circa 10 milioni le persone che assumono psicofarmaci: si tratta di un numero esorbitante soprattutto alla luce del fatto che solo ...

Astronomia multimessaggera - fusione di stelle e buchi neri : scienziata Italiana premiata in USA : Alessandra Corsi, scienziata italiana che ora lavora alla Texas Tech University (TTU), ha ricevuto il premio TAMEST 2020 per la sua ricerca sulla fusione di stelle e buchi neri che le ha consentito di aprire la strada a un nuovo approccio scientifico, quello dell’Astronomia multimessaggera (che impiega diverse sorgenti di informazione per descrivere i fenomeni). Corsi ha scoperto un processo di esplorazione ...

L’Italia a Londra è stata esclusa da un incontro sulla Libia : Nel vertice Nato in corso in queste ore a Londra, uno sguardo è stato dato ovviamente anche alla crisi libica. Impossibile non parlare di Libia quando, attorno ad uno stesso tavolo, sono seduti alcuni dei leader più importanti impegnati politicamente nel paese nordafricano.Per questo motivo, a margine del primo giorno di vertice dell’alleanza atlantica, è stato organizzato un mini incontro volto a lanciare un comune documento politico ...

Italia 6° nel mondo per numero di morti a causa di eventi climatici : Uno studio eseguito da Germanwatch ha preso in esame le vittime da eventi climatici gli ultimi due decenni. Tra il 1999-2018, l’Italia si è classificata al 6° posto del mondo per numero di morti. Guardando solo all’ultimo anno, invece, è 21esima. Lo studio si chiama Climate Risk Index Sono numeri che non fanno per niente onore all’Italia, quelli che risultano da una ricerca condotta dall’organizzazione non governativa Germanwatch. Lo ...

Caso Chico Forti - il governo Italiano chiederà la grazia agli Usa : Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in una conferenza alla Camera sul tema. L’Italia chiederà di graziare Chico Forti, connazionale condannato all’ergastolo dallo Stato della Florida nel 2000. Lui ringrazia e invia un messaggio a Di Maio. Il Caso Chico Forti Quello del connazionale Enrico “Chico” Forti è uno dei casi più combattuti tra la giustizia italiana e quella americana, sin da inizio secolo. Era il ...

‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa : “Klæbo e Johaug fanno paura. Per l’Italia una partenza difficile illuminata da Pellegrino” : La Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-’20 è cominciata da Kuusamo, dove il trittico inaugurale ha visto un dominio assoluto della squadra norvegese. Prende, dunque, il via anche la rubrica “L’ululato del Bubo” tenuta in collaborazione con l’ex fondista azzurro e commentatore di Eurosport Fulvio Valbusa, il quale, condividerà le proprie sensazioni su quanto avvenuto durante il weekend. Bubo, partiamo per forza di cose da Johannes Høsflot Klæbo. ...

Usa - Trump minaccia nuovi dazi contro la Francia e l’Italia alla vigilia del summit Nato : Il summit Nato del 2018 si era aperto con il rimprovero di Donald Trump agli alleati, accusati dal presidente americano di contribuire in modo troppo limitato al budget dell’organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. La vigilia del nuovo summit è segnata da nuove preoccupazioni per la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Europa. La rappresaglia contro la web-tax francese A far scattare l’allarme è stato Robert ...

Mafia nigeriana - decine di arresti in Italia e all’estero : indagati accusati anche di tratta e riduzione in schiavitù : Sono accusati di associazione per delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. In tutto sono una trentina le persone arrestate in una vasta operazione in Italia e all’estero nei confronti di due clan mafiosi nigeriani. Le misure cautelari sono state eseguite dalle polizia su disposizione della procura di Bari in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, ...

Usa : nuovi dazi contro Italia e Francia : 2.08 Trump minaccia Francia e Italia di nuovi dazi contro la digital tax. L'amministrazione americana sarebbe pronta a imporre prelievi alle dogane fino al 100% sulle importazioni francesi, per un controvalore di 2,4 miliardi di dollari. I pesantissimi dazi si abbatteranno su spumanti, yogurt e formaggio Roquefort. Ma la rappresaglia è un avviso pesante anche per il nostro Paese.

Calcio femminile - Sara Gama accusa : “In Italia c’è discriminazione di genere. Ci dicono brave - ma non ci riconoscono i diritti” : Il tema del professionismo per lo sport Italiano femminile è tema di dibattito intenso. La Legge di Stabilità ha aperto a questa possibilità e le discipline coinvolte sono il Calcio, il basket, la pallavolo e il rugby. L’emendamento, firmato da Susy Matrisciano dei 5 Stelle e da Tommaso Nannicini del PD, prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per le prossime tre stagioni. Nel caso specifico, le società potranno arrivare ad un ...

