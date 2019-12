Inter | Zanetti elogia Conte | «Che carattere» – VIDEO

Inter - Giroud possibile rinforzo di gennaio - Zanetti blinda Lautaro Martinez : L'Inter è attesa da un mercato di gennaio che potrebbe regalare importanti acquisti anche per dare delle alternative ad una rosa utilizzata quasi sempre negli stessi effettivi. Si lavora all'arrivo di almeno un centrocampista ed una punta, ma non sono escluse trattative a sorpresa per rinforzare gli esterni di centrocampo. A tal proposito si parla molto di un possibile scambio fra Roma e Inter che potrebbe riguardare Florenzi (in direzione ...

Inter - Zanetti blinda Lautaro Martinez : “rimarrà con noi per un po’ - è giovane ma ha già un rendimento altissimo” : Il vice-presidente dell’Inter ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, sottolineando come l’intenzione del club è quello di tenere l’argentino Un inizio di stagione davvero da sogno, sia per l‘Inter che per Lautaro Martinez, diventato in poco tempo uno dei titolarissimi di Antonio Conte. AFP/LaPresse Un giocatore davvero importante per la società nerazzurra, come ha sottolineato lo stesso Javier Zanetti ai ...

Calcio - Javier Zanetti entra nella Hall of Fame del calcio Internazionale. L’ex capitano dell’Inter premiato in Messico : Grande soddisfazione per Javier Zanetti che da questa mattina è stato inserito all’interno della Hall of Fame del calcio internazionale. Come riportato dal sito ufficiale dell’Inter, l’ex capitano nerazzurro è volato in Messico, per la precisione a Pachuca, dove ha potuto ritirare l’ambito premio. Il riconoscimento è stato conferito dopo una votazione tenutasi ad aprile a Madrid alla quale hanno partecipato giornalisti ...

Calciomercato Inter - retroscena Correa : dalla foto con Zanetti - allo schiaffo al Milan : Un gol a San Siro contro il Milan ha regalato i tre punti alla Lazio, ma anche una grande gioia all’Inter. Joaquin Correa è il protagonista della domenica, non solo per la marcatura decisiva siglata nella scala del calcio. In queste ore è spuntato un clamoroso retroscena di Calciomercato che lega il “Tucu” al club nerazzurro: come riportato da gazzetta.it, è da considerarsi quasi un gol dell’ex perchè nel 2012, ...