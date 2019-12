Inter Roma | da compagni ad avversari | tocca a Lukaku e Smalling

Roma - Veretout : «Contro l’Inter per fare una grande prestazione» : Roma, Veretout parla ai microfoni di Sky e presenta la sfida contro l’Inter: «Sono forti, andiamo a Milano per fare una grande prestazione» Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attuale momento della squadra capitolina. Ecco le sue parole: INTER – Entrambe le squadre stanno bene, noi andiamo a Milano per fare una grande prestazione. La squadra di Conte è forte, non a caso sono ...

Inter-Roma - streaming e tv : dove vedere la 14a giornata di Serie A : dove vedere Inter – Roma streaming e tv, 15a giornata Serie A streaming Inter Roma | Il primo big match della giornata non si fa attendere. Roma Inter arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di venerdì 6 dicembre alle 20.45. Inter Roma in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti streaming, ritenuti però illegali come Rojadirecta. ...

Inter Roma - sfida anche sul mercato : Marotta torna a puntare Florenzi : Inter Roma, sfida in campo venerdì sera ma anche sul mercato: Marotta torna a puntare lo scontento Florenzi Il futuro di Florenzi, retrocesso da capitano a riserva sotto la gestione Fonseca, potrebbe disegnarsi lontano da Roma. E molto più vicino, invece, a Milano. Chissà che proprio la sfida di campionato di questa settimana tra i giallorossi e l’Inter non possa avvicinare le parti in causa. L’addio dell’esterno alla Roma ...

Anticipo Serie A - Inter-Roma : si rivede Asamoah - Dezko con la febbre : Il 15° turno di Serie A si aprirà venerdì 6 dicembre con l'Anticipo tra Inter e Roma, per un match che si preannuncia ricco di fascino. In caso di successo, gli uomini guidati da Antonio Conte darebbero l'ennesimo segnale di forza al campionato, andando a centrare la sesta vittoria consecutiva. Grazie al successo contro la Spal e al contemporaneo pareggio della Juventus 2-2 in casa contro il Sassuolo, i neroazzurri sono tornati con pieno merito ...

Lazio e Roma alla ‘prova del nove’ : battere Juventus e Inter per diventare outsider nella lotta Scudetto : Un inizio stagione al rilento, poi hanno ingranato la quinta e non si sono fermate più. Lazio e Roma continuano ad andare di pari passo, il Derby della Capitale si gioca anche in classifica. Sei vittorie consecutive hanno permesso ai biancocelesti di confermarsi al terzo posto, in piena zona Champions League e prendere il distacco da Atalanta (+5) e Napoli (+10). I giallorossi sono anche loro lì, due lunghezze sotto ai cugini rivali e con ...

Inter-Roma : ancora out Sensi - Lukaku sfida Dzeko : La quindicesima giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 dicembre alle ore 20:45 con l'anticipo che si giocherà allo stadio Meazza di Milano e vedrà di fronte Inter e Roma. Due squadre che stanno avendo un rendimento al di sopra di ogni aspettativa. I padroni di casa sono riusciti a superare la Juventus e ad agguantare la testa della classifica nell'ultimo turno. Gli ospiti, invece, sono in piena zona Champions League, essendo al quarto posto a ...

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Verona-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi! Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Verona-Roma 1-3, ...

Calciomercato - missione Milan-Roma e contatto Inter-Genoa : nome grosso per la Fiorentina - sorpresa al Cagliari : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il torneo è sempre più aperto e può regalare sorprese sia per le zone alte che per quelle basse della classifica. Nel frattempo le dirigenze continuano ad operare sul fronte Calciomercato, trattative per gennaio e per giugno, ecco tutte le novità nel dettaglio. VIDAL – Vidal può rappresentare un lusso per il mercato di ...

Inter-Roma - probabili formazioni : tandem Lukaku-Lautaro - tornano Asamoah e Zaniolo : Alle ore 20:45 di venerdì 6 dicembre Inter e Roma si scontreranno nel match valido per il 15° turno di Serie A. I nerazzurri durante la scorsa giornata di campionato hanno ottenuto tre punti vincendo per 2-1 contro la Spal, dove alla doppietta di Lautaro Martinez del primo tempo ha risposto Valoti al 50'. Questa vittoria ha consentito alla compagine di Antonio Conte di sorpassare, per la seconda volta in stagione, la Juventus in testa al ...

Serie A - calendario 15^ giornata in tv : Inter-Roma su Sky - Lazio-Juventus su Dazn : Il campionato di Serie A tornerà nel weekend del ponte dell’Immacolata con un turno ricco di big match e, soprattutto, con un cambio al vertice della classifica. La Juventus, fermata in casa dal Sassuolo, ha visto l’Inter passargli davanti. Le due squadre sono separate da 1 punto e potremmo assistere ad altri colpi di scena tra qualche giorno. Saranno proprio i nerazzurri ad inaugurare la 15ª giornata, visto che poi avranno il delicato impegno ...