Infortunio Zapata | pessime notizie in casa Atalanta | la situazione

Infortunio Zapata : si allungano i tempi di recupero per il colombiano : Si complica il rientro dall’Infortunio per l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata: i tempi di recupero si sarebbero allungati Cattive notizie per Gian Piero Gasperini: la settimana passata in Spagna da Duvan Zapata per accelerare i tempi di recupero non ha sortito gli effetti sperati ed ora il colombiano vede allontanarsi il rientro in campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri Zapata ha sostenuto alcune visite ...

Infortunio Duvan Zapata : le parole del colombiano sul suo rientro : Infortunio Duvan Zapata – Importanti aggiornamenti sull’Infortunio di Duvan Zapata. “Non c’è ancora una data precisa per il mio rientro. Bisogna curarsi e guarire bene. Perché questi infortuni sui tendini sono complicati. Fosse stato sul muscolo sarei già rientrato. Ma datemi il tempo per guarire e poi mi rivedrete in campo”. Così Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta a Sky Sport 24 parla del consulto ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Zapata : «Data del rientro? Infortunio al tendine complicato» : Le parole di Duvan Zapata al Gran Galà del Calcio: ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta durante la cerimonia Duvan Zapata presente nonostante l’Infortunio alla cerimonia delle premiazioni del Gran Galà del Calcio. Ecco le parole del colombiano dell’Atalanta ai microfoni di Sky Sport. «Io nella top 11 della Serie A? Prima aspettiamo la conferma, però fa piacere. Vincere sarebbe una Grande soddisfazione, ...

Infortunio Duvan Zapata - le ultime sull’attaccante dell’Atalanta : c’è la data del rientro : Infortunio Duvan Zapata – Importanti aggiornamenti sull’Infortunio dell’attaccante colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata. Il bomber della Dea manca ormai da dieci partite e in alcuni frangenti la sua assenza si è fatta sentire. Zapata si è recato in Spagna dal professor Ramòn Cugat, consulente del club oltre che referente europeo della nazionale colombiana, per dei nuovi controlli. Carlos Moreno Pedrosa, ...

Infortunio Zapata - giallo Atalanta : l’attaccante vola in Spagna : Infortunio Zapata – La tredicesima giornata del campionato di Serie A ha regalato importanti indicazioni, partita coraggiosa dell’Atalanta contro la Juventus, nonostante la sconfitta la squadra di Gasperini si conferma in grande forma. Nel frattempo il cub nerazzurro deve fare i conti con un vero e proprio giallo sulle condizioni fisiche dell’attaccante Duvan Zapata. Nel dettaglio il colombiano sembrava pronto per ...

Atalanta - brutte notizie riguardo l’Infortunio di Zapata : i tempi di recupero : Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Zapata hanno evidenziato una lesione all’adduttore destro, lunedì nuovi controlli Sono stati effettuati i primi accertamenti medici riguardo l’infortunio di Duvan Zapata, uscito per un guaio muscolare durante il match tra Colombia e Cile. Massimo Paolone/LaPresse Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore destro, con un importante ...

Infortunio Zapata - l’esito degli accertamenti : guai Atalanta : Infortunio Zapata – Non arrivano buone notizie in casa Atalanta sulle condizioni dell’attaccante Duvan Zapata, il colombiano è stato stato sottoposto ad accertamenti dopo il ritorno anticipato dal ritiro della nazionale e ha riportato una probabile lesione di primo grado all’adduttore destro, gli esami verranno ripetuti nella giornata di lunedì per confermare la diagnosi. Il calciatore ovviamente non sarà presente sabato ...

Atalanta - Infortunio Zapata : il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli : Atalanta, infortunio Zapata: il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli Atalanta infortunio Zapata| Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta e ex calciatore del Napoli, ha subito un infortunio in Nazionale che gli ha impedito di proseguire il match con la sua Colombia e ha anticipato il suo rientro a Bergamo. Oggi verranno svolti gli esami per poter definire i tempi di recupero del colombiano. Un risentimento sarebbe il male ...

Infortunio Duvan Zapata - il colombiano fa preoccupare l’Atalanta : “Mai capitata una cosa del genere” : Infortunio Duvan Zapata – Sono attesi ad ore gli esami di Duvan Zapata, dopo il problema muscolare che lo ha visto lasciare il campo a metà primo tempo di Colombia-Cile. Ore di apprensione per l’Atalanta e per i tifosi bergamaschi, che rischiano di perdere il colombiano per almeno un mese. Le prime stime parlano di 4-5 partite di stop per Duvan Zapata, che fa ulteriormente preoccupare con le sue parole: “Non mi era mai ...

Infortunio Zapata - il comunicato della Colombia : ansia in casa Atalanta : “Lo staff medico della nazionale Colombiana riferisce che Duvan Zapata congedato dal ritiro dopo aver subito un Infortunio nella partita contro il Cile. Il giocatore ha accusato un dolore alla coscia destra e per questo motivo si sottoporrà ad esami medici nelle prossime 48 ore per stabilire la diagnosi e il trattamento da seguire. Zapata rientrerà quanto prima dal suo club, dove effettuerà il recupero”. Sono ore di ansia per ...

Infortunio Duvan Zapata - si teme un lungo stop per l’attaccante dell’Atalanta : gli aggiornamenti : Infortunio Duvan Zapata – Atalanta in ansia per le condizioni di Duvan Zapata. Il bomber della Dea si è fermato in nazionale. Costretto ad uscire al 23′ dell’amichevole tra Colombia e Cile per un problema muscolare. E le prime sensazioni non sono confortanti. Così il ct Queiroz: “Duvan ha sentito dolore e abbiamo deciso di toglierlo subito. Zapata ha avuto uno stiramento all’adduttore ma non sappiamo ancora la ...

Notizie del giorno – Presidente di una squadra aggredito - Infortunio Duvan Zapata - le ultime di calciomercato : Presidente aggredito – E’ ricoverato in gravi condizioni un imprenditore piacentino, Giorgio Corcagnani (67 anni), noto nella zona per essere da anni il Presidente della squadra di calcio del Vigolo. L’uomo, giovedì sera nella sua azienda a Casoni di Gariga (comune di Prodenzano), sarebbe stato aggredito alle spalle e colpito al capo con un bastone di legno, cadendo a terra svenuto. L’aggressore gli avrebbe poi (LA NOTIZIA NEL ...

Colombia - il ct Queiroz spaventa l’Atalanta : “l’Infortunio di Zapata? Non ci sono sensazioni positive” : Il commissario tecnico dei ‘Cafeteros’ ha parlato dell’infortunio di Zapata, tradendo una grande preoccupazione per le sue condizioni Quello occorso a Duvan Zapata potrebbe essere un guaio serio, che lo terrà lontano dal campo per qualche settimana. Il Colombiano è uscito nel corso dell’amichevole contro il Cile, chiusa con il risultato di 0-0. Nel primo tempo, il giocatore dell’Atalanta ha abbandonato il ...