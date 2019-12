Incontro Italia-Usa | Trump | «Conte è un uomo popolare»

L’Italia a Londra è stata esclusa da un Incontro sulla Libia : Nel vertice Nato in corso in queste ore a Londra, uno sguardo è stato dato ovviamente anche alla crisi libica. Impossibile non parlare di Libia quando, attorno ad uno stesso tavolo, sono seduti alcuni dei leader più importanti impegnati politicamente nel paese nordafricano.Per questo motivo, a margine del primo giorno di vertice dell’alleanza atlantica, è stato organizzato un mini incontro volto a lanciare un comune documento politico ...

Incontro formativo gratuito : “Il Lavoro Domestico in Italia” : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Giovedi 5 Dicembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso il Centro Parrocchiale SS Giovanni e Paolo, che è situato in Napoli alla Piazza Ottocalli 11, ci sarà un appuntamento formativo gratuito rivolto ai lavoratori, inoccupati, famiglie avente come tema “Il Lavoro Domestico in Italia”. Nel presente evento verranno analizzati i seguenti argomenti: L’art 36 della Costituzione Italiana; Il Contratto ...

LIVE Italia-Olanda curling - Europei 2019 in DIRETTA. L’Italia conquista il primo punto dell’Incontro : 1-0 dopo due end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31: Se ne va la stone azzurra dopo la bocciata e l’Italia conquista un solo unto: 1-0 per gli azzurri e mano all’Olanda 14.30: Retornaz ha una buona possibilità per conquistare due punti 14.25: Olanda a punto dopo 7 lanci, deve chiudere il suo turno di lanci Arman 14.18: Niente di fatto nel primo end. Mano mantenuta per gli azzurri 14.05: Mano per l’Italia 14.00: Gara ...

Fratelli d'Italia a Ragusa : Incontro sabato 23 novembre : Fratelli d’Italia con il coordinatore regionale e Sindaco Salvo Pogliese a Ragusa per raccontare le difficoltà e le speranze degli amministratori

Ex Ilva - sindacati disertano Incontro previsto venerdì con l’azienda sul recesso del contratto : “Non hanno diritto di andare via dall’Italia” : I sindacati hanno deciso di disertare l’incontro con ArcelorMittal previsto per venerdì, lo stesso giorno dell’appuntamento che si sono dati il premier Giuseppe Conte e i proprietari dell’acciaieria, che avrebbe avuto come argomento sul tavolo la procedura prevista per i trasferimenti di ramo di azienda ed avviata dopo la decisione di chiedere il recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto delle società del gruppo ...

Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l'Incontro tra Carfagna e Berlusconi : Raccontano in Forza Italia che l'incontro tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna avvenuto venerdì ad Arcore sia andato bene sul piano umano, che qualsiasi tipo di strappo - sorto soprattutto dopo il voto sulla Commissione Segre - sia stato ricucito. La vicepresidente della Camera avrebbe ribadito le sue posizioni all'ex premier, la necessità che la direzione del partito sia diversa da quella "salviniana". Ma entrambi alla fine sono rimasti ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : l’Italia chiude senza aver vinto neppure un Incontro : Subito fuori anche gli ultimi due azzurri impegnati oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile esce ai ripescaggi Aurora Campagna (-62 kg), mentre nella greco-romana è sconfitto all’esordio Giovanni Freni (-55 kg). L’Italia chiude così senza aver vinto neppure un incontro. Lotta FEMMINILE Nella categoria -62 kg Aurora Campagna è stata eliminata nel turno di ripescaggio per accedere alla ...

Ambiente : a Padova domani Incontro architetti sul futuro delle città italiane (2) : (Adnkronos) - “L’architettura porta un peso e una responsabilità enormi sulla qualità della vita e dell’Ambiente – sottolinea Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale - e si caratterizza sempre più come manifestazione del nuovo, del futuro e della innovazione, come artefice sociale del

Ambiente : a Padova domani Incontro architetti sul futuro delle città italiane : Pdova, 23 ott. (Adnkronos) - Tappa a Padova domani, giovedì 24 ottobre, del percorso di approfondimento sul futuro delle città italiane da tempo intrapreso dal Consiglio Nazionale degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Sindaci, Assessori, economisti, giuristi, docenti universit