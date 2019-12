Inchiesta di Bibbiano Zingaretti | “Ora chi chiederà scusa a Carletti?”

meteoweek

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lo scandalo diusa il suo profilo Facebook per lanciare un messaggio a tutti quelli che avevano accusato il Pd. La decisione della Cassazione di revocare i domiciliari per Andrea Carletti, sindaco di, accolta da esponenti del Pd con soddisfazione. LEGGI QUI>>> Scandalo affidi arevocati i domiciliari al sindaco Il … L'articolodi: “Ora chia Carletti?” proviene da www.meteoweek.com.

marcodimaio : La Cassazione ha sentenziato che non esistevano i presupposti per arrestare il sindaco di #Bibbiano, Andrea Carlett… - pietroraffa : No, il sindaco di #Bibbiano non doveva essere arrestato. No, non c'erano anomalie nel numero degli affidi. No, i… - Linkiesta : Ora è il turno di #Renzi. Quando un politico del centrosinistra finisce sotto accusa non ha più nemmeno il diritto… -