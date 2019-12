In Europa nessuno vuole cedere alla sfida dei populisti sul Mes

Lazio - Immobile miglior bomber d’Europa : in Italia mai nessuno nella storia ha segnato con questi ritmi : San Ciro Immobile da Roma. E’ con questo appellativo che i tifosi della Lazio hanno ribattezzato il loro idolo. L’attaccante biancoceleste è in cima alla classifica marcatori della Serie A e di questo passo servirà il pallottoliere per continuare a contare il numero dei goal messi a segno. A beneficarne è sicuramente la squadra, ma anche per il giocatore si tratta di una soddisfazione personale. All’ombra del Colosseo ha ...

CorSport su Insigne : “Furiosamente discusso a Napoli - in Nazionale si trasforma! Al momento nessuno come l’Italia in Europa…” : Polverosi analizza la Nazionale italiana L’editorialista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi, analizza la Nazionale italiana, che ieri ha battuto la Bosnia per 3-0. Ecco uno stralcio dell’analisi: “Iberniamoli tutti e tiriamoli fuori dal congelatore alla vigilia del debutto nell’Europeo. In questo momento nessuna squadra italiana gioca come l’Italia e nessuna Nazionale europea gioca come la nostra. Tre a zero in ...