In economia la cultura del sospetto è l’anticamera del cialtronismo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Al direttore - Dazi Usa al 25 per cento sulle cozze, torniamo all’acciaio? Giuseppe De Filippi Al direttore - Per giustificare la posizione del M5s sul caso del Mes, Luigi Di Maio, martedì mattina, ha scritto un post che comincia così: “Gianroberto Casaleggio diceva che ‘quando c’è un dubbio, no

