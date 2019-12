Ilva | Patuanelli | “Da azienda passi indietro | sono molto deluso Siamo cocciuti | speriamo

Ilva - nel nuovo piano ArcelorMittal 4.700 esuberi nel 2023. Patuanelli : «Strada in salita» : Nel nuovo piano industriale di Arcelor Mittal sarebbero previsti 4.700 esuberi, passando dai 10.789 occupati del 2019 ai 6.098 del 2023. Lo riferiscono fonti presenti al tavolo in corso al Mise...

Patuanelli : «Tornare all’Iri? Se serve sì». Sul tavolo i dossier Ilva e Alitalia : Il ministro dello Sviluppo economico (M5S), alla commissione Industria del Senato, ha indicato l’ex Ilva e Alitalia come esempi concreti di possibili nazionalizzazioni o di possibili interventi pubblici per «difendere l’interesse nazionale»

«Tornare all’Iri? Se serve sì». La soluzione di Patuanelli per l’ex Ilva e Alitalia : La Cgil sposa immediatamente l'idea: «È innegabile che per ricostruire le politiche industriali, oggi in evidente crisi, serva istituire un'agenzia che, come l'Iri, possa rilanciare lo sviluppo del Paese»

Stefano Patuanelli - disastro in diretta : la "carta Prodi" per risolvere Ilva e Alitalia : Da Ilva ad Alitalia, si finisce sempre a Romano Prodi. È il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, del M5s, a rivelarlo: il governo è pronto a tornare l'Iri, il carrozzone statale fondato proprio da Prodi ai tempi della Dc e simbolo degli sperperi e delle spese pazze della Prima Repubblica. Le

Ilva - vertice Conte-Mittal : confronto teso sul futuro dell’acciaieria. Presenti i ministri Gualtieri e Patuanelli - poi arriva l’ad Morselli : Da una parte il premier Giuseppe Conte, affiancato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Dall’altra i proprietari del colosso siderurgico Arcelor Mittal, Lakshimi Mittal e il figlio Aditya. Nella sede del governo è presente anche Lucia Morselli, ad di AncelorMittal Italia. Un confronto teso, una trattativa durata oltre 4 ore e terminata poco dopo le 23, con al centro il futuro ...

Patuanelli : “A oggi 149 vertenze - ottimista su Alitalia”. Su Ilva non si scopre : “In corso interlocuzioni”. Centrodestra : “Chiedete scusa” : Ilva e Alitalia? “Sono i due tavoli più complessi tra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali. A oggi le vertenze aperte sono 149, in linea con gli ultimi cinque anni, il cui dato medio è di 151″. A dirlo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, riferendo alla Camera sui tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo economico, nel corso di un’informativa urgente. Sull’Ilva, però, il ministro ...

**Ex Ilva : Patuanelli - ‘bene Tribunale - accoglie con celerità sollecitazione commissari’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare il Tribunale di Milano che ha accolto con la massima celerità la sollecitazione dei commissari straordinari dell’ex Ilva. Chi ha pensato di poter compromettere un intero sistema industriale e produttivo, ha trovato un Sistema Paese pronto a reagire compatto”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.L'articolo **Ex Ilva: Patuanelli, ...

Ex Ilva - scontro tra Boccia e Patuanelli : tutti contro tutti sulla pelle dei tarantini : Sul caso Ilva il governo non ha una linea unitaria, né una strategia di ampio respiro; anzi: ognuno dice la sua, rischiando di contraddire l'alleato. È ciò che è successo tra Francesco Boccia (Pd) e il titolare del Mise, Stefano Patuanelli. Oggetto di contraddizione è l'arcinoto scudo penale. Boccia

Ex Ilva - Patuanelli : “ArcelorMittal ora dice che è colpa dello scudo - prima parlava di esuberi. Si metta d’accordo con se stessa” : “L’azienda ha dichiarato qualcosa che ci ha lasciato piuttosto perplessi, cioè che tutto è legato allo scudo quando dal 12 settembre dichiara che ci sono 5mila esuberi necessari per un problema strutturale dell’impianto che non potrà mai più produrre più di 4 milioni di tonnellate”. Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli al Mise. “Credo che Arcelormittal si debba mettere d’accordo con ...

Ilva - ArcelorMittal via il 4 dicembre. Tavolo al Mise con sindacati - Patuanelli : non riconosciamo diritto recesso : Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell'esercizio dello stabilimento di Taranto e delle...

Ilva - Mittal comunica sospensione al governo. Patuanelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari”. Procura di Milano apre inchiesta : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Oggi tavolo al Mise sull'ex Ilva. Patuanelli accusa : "Mittal ha vietato le ispezioni ai commissari" : ArcelorMittal e i sindacati si incontreranno alle 15 al Mise per discutere del nodo Ilva per entrare nel merito della procedura di restituzione del personale dalla multinazionale dell’acciaio alle società dalle quali un anno fa lo aveva assunto.La procedura era già stata annunciata ai sindacati martedì sera della scorsa settimana a Taranto e notificata ai sindacati la mattina del giorno successivo, poco prima che i ...