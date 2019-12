Il Weekend dell’Immacolata con le note classiche di Autunno Musicale

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiCaserta – Week endcon la musica classica d’autore a Caserta e nelle chiese monumentali del territorio con la rassegna. Suoni & Luoghi d’arte- XXV edizione. Venerdì 6 dicembre doppio appuntamento al Museo Archeologico di Calatia a Maddaloni, con Vaclav Petr al violoncello e Marek Kozak al pianoforte per MUSICA DA CAMERA alle 19,30 , su brani di Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Antonín Dvořák, mentre alle 21,00 per PIANOFESTIVAL, Marek Kozák eseguirà al pianoforte musiche di Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Fryderick Chopin. Sabato 7 dicembre alle ore 19,30, invece, presso la Chiesa dell’Annunziata di Carinola è in programma per I Concerti dell’Orchestra l’appuntamento con l’Orchestra da ...

