Il Trono di Spade | Emilia Clarke | L' ultimo discorso di Daenerys è stato un vero

The Witcher su Netflix è il nuovo Trono di Spade? Le prime recensioni giocano a favore di Henry Cavill : The Witcher su Netflix è una delle serie più attese del mese. L'adattamento televisivo dei romanzi di Andrzej Sapkowski arriverà sulla piattaforma con la prima stagione solo il 20 dicembre, ma online emergono già le prime recensioni - tutte molto positive. Dimenticate Il Trono di Spade: The Witcher su Netflix sembra essere il suo degno erede. La serie HBO ha concluso la sua corsa a maggio, al termine di lunghe otto stagioni, che l'hanno ...

Il Trono di spade - George R.R. Martin spiega : "Dalle mie tartarughe - l'idea per la saga" : C'è un motivo per cui George R.R. Martin uccideva molti personaggi dei suoi libri e ha a che fare con delle tartarughe. La fine improvvisa e spesso brutale di molti personaggi de Il trono di spade è stata il marchio di fabbrica dei libri di George R.R. Martin e della serie tv. l'idea per la saga, dice l'autore, gli sarebbe arrivata da delle tartarughe che aveva da piccolo. che da piccolo ha subito più volte il trauma della loro dipartita ...

Emilia Clarke : “Il Trono di Spade mi ha rubato la gioventù ma mi ha salvato la vita” : Emilia Clarke ha messo via l’abito (e la parrucca) di Daenerys Targaryen non senza difficoltà. Sul “peso” che ha avuto Il Trono di Spade sulla sua vita professionale e privata ci gioca Vanity Fair, che nell’intervista all’attrice, evidenzia proprio il fondamentale ruolo che ha fatto da propulsore ionico alla sua carriera. A pochi giorni dall’uscita nei cinema del suo ultimo film, “Last ...

Le Sardine incassano l'endorsement di Ser Davos del Trono di Spade : A Liam Cunningham, l’attore che interpreta Ser Davos in Game of Thrones, piacciono le Sardine. Sul suo profilo Twitter, che conta quasi 556mila follower, Ser Davos ha condiviso un post dell’account Anti-Fascism & Far Right: un video alla piazza di Modena invasa dalle Sardine al canto di Bella Ciao. ‘BELLA CIAO CIAO CIAO’ !!! https://t.co/wfZrELZpcp— liam cunningham (@liamcunningham1) November 22, 2019

Parte il Black Friday delle serie tv - ecco cofanetti e gadget in offerta da Friends a Il Trono di Spade : Il Black Friday delle serie tv entra nel vivo con le prime, ghiottissime offerte su cofanetti, gadget e marchandising di ogni genere. In attesa del 29 novembre diamo un'occhiata ad alcune delle più irresistibili proposte di Amazon, a partire dai DVD e dai cofanetti delle più amate serie tv. Partiamo con The Big Bang Theory, le cui offerte si applicano al momento ai DVD di ciascuna stagione e non ai cofanetti completi. [amazon box= ...

Il racconto shock di Emilia Clarke del Trono di Spade - umiliata e obbligata a spogliarsi sul set : Jason Momoa l’ha supportata : Per Emilia Clarke non è mai stato semplice spogliarsi di fronte alla telecamera, e lo aveva raccontato diverse volte. Ma che fosse stata addirittura obbligata a farlo "per non deludere i fan", è un'altra storia. Durante Armchair Expert, il podcast di Dax Shephard, l'attrice ha confessato l'umiliazione e il disagio nel girare scene di nudo sul set de Il Trono di Spade. I fatti risalgono al 2010, quando aveva 23 anni, e in effetti durante la ...

Il Trono di Spade - Emilia Clarke rivela : "Sul set pressioni per girare le scene di nudo" - : Alessandro Zoppo Ospite di “Armchair Expert”, il podcast di Dax Shepard, l’attrice confessa di aver ricevuto pressioni per girare quelle scene e “compiacere i fan” Emilia Clarke non ha paura di esporsi quando si parla del sessismo presente a Hollywood. Ospite di Armchair Expert, il podcast di Dax Shepard, l’attrice britannica racconta la sua esperienza sul set della serie che le ha dato fama mondiale: Il Trono di Spade. All’epoca ...

Viva RaiPlay - i video della puntata del 13 novembre : Paola Coltellesi - Il Trono di Spade : Viva RaiPlay, i video della puntata del 13 novembre su RaiPlay, con Paola Coltellesi, Pahim Bhuiyan e la sigla de Il Trono di Spade rivisitata. (video) Ieri su RaiPlay è stato rilasciato il primo episodio in esclusiva per la piattaforma streaming, di Viva RaiPlay, lo show di Fiorello che verrà rilasciato il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20:35 sulla piattaforma streaming della rete pubblica. Nella puntata di ieri Fiorello ha ospitato la nota ...

Lista dei vincitori dei People’s Choice Awards 2019 : Stranger Things batte Il Trono di Spade e The Walking Dead : Ancora una volta è Netflix che gongola alla vista della Lista dei vincitori dei People's Choice Awards 2019. Tra icone di stile (come Jennifer Aniston) e personaggi pop (come Robert Downey Jr), la cerimonia andata in scena qualche ora fa a Barker Hangar, Santa Monica in California, ha messo insieme tutto quello che la gente ama e che premia votando. Questo significa che, spesso a discapito della qualità, alcune serie vincano su altre e che a ...

Di cosa parla il prequel de Il Trono di Spade - 5 cose che vorremmo vedere nella serie sui Targaryen : Ora che la HBO ha dato il via libera (almeno) ad un prequel de Il Trono di Spade, i fan possono iniziare a fantasticare sulla serie incentrata sulla casata dei Targaryen. Dopo aver cancellato definitivamente il progetto di Jane Goldman (lo spin-off/prequel con Naomi Watts), la rete via cavo ha ordinato una prima stagione di House of Dragon, basata sul romanzo Fire & Blood di George R. R. Martin. La serie è ambientata trecento anni prima ...

Il Trono di Spade ha un nuovo prequel : 'House of the Dragon' : HBO ha annunciato lo spinoff prequel di Game of Thrones dal titolo House of the Dragons, che parlerà di una delle famiglie più importanti della serie tv, i Targaryen, e sarà composto da 10 episodi. Cancellato Bloodmoon, il primo prequel di Game of Thrones ufficializzato dalla Hbo L'annuncio arriva a poche ore dalla notizia della cancellazione di Bloodmoon, il primo prequel di Game of Thrones, che era stato ufficializzato nei mesi scorsi e che ...

Hbo trasmetterà prequel del Trono di Spade “House of the Dragon” : I Targaryen stanno tornando. Saranno loro, gli antenati di Daenerys, i protagonisti dell'atteso prequel di "Game of Thrones", la serie fantasy tratta dai libri di George R.R. Martin che si è conclusa dopo 8 stagioni. La nuova serie annunciata da Hbo dal titolo "House of the Dragon" sarà basata sul libro "Fuoco e sangue" e racconterà gli eventi accaduti circa 300 anni prima di quanto visto nella serie principale, svelando le origini di una delle ...

Da Il Trono di Spade a Last Christmas : nuovo film per Emilia Clarke - : Fonte foto: La PresseDa Il Trono di Spade a Last Christmas: nuovo film per Emilia Clarke 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Da Lincoln Sqaure i red carpet de nuovo film da protagonista dell'ex Madre dei Draghi

«Il Trono di Spade» - i prequel. Cancellato «Bloodmoon» si punta su «House of Dragon» : Via un prequel, avanti un altro. Nelle ultime ore, rimbalza nuovamente il nome de Il Trono di Spade: prima perché i suoi autori, David Benioff e D.B. Weiss, hanno abbandonato il progetto Star Wars per dedicarsi a quelli per Netflix. Poi, notizia molto più clamorosa, perché HBO ha annullato lo spin-off di cui si è parlato con il titolo provvisorio di Bloodmoon e ha invece confermato un altro prequel di GOT, quello incentrato ...