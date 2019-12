Il Tre | guarda il video del nuovo singolo “Le vostre madri”

Il Tribunale di Roma riconosce il diritto ad entrare in Italia a chi è stato respinto illegittimamente in Libia. La sentenza riguarda 14 eriTrei bloccati a luglio dalla Marina : Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto il diritto ad entrare in Italia a chi è stato respinto illegittimamente in Libia. Il giudice, applicando l’articolo 10 della Costituzione Italiana, a seguito di un’azione promossa da Amnesty International Italia con il supporto di Asgi e curata da un collegio di difensori, ha accertato il diritto di entrare sul territorio dello stato allo scopo di presentare domanda di riconoscimento della protezione ...

“Tassista guarda la partita della Roma menTre guida a 110 all’ora” : la denuncia di un giornalista di El Paìs diventa virale : “Tassista guarda la partita della Roma guidando a 110 chilometri orari. Ed è appena iniziata. Benvenuti a casa“: è la denuncia social fatta da Daniel Verdù, giornalista de El Pais corrispondente a Roma e al Vaticano per il giornale spagnolo, che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la foto di un tassista Romano impegnato lunedì sera a guardare la partita della Roma in casa del Verona. Il cronista era appena atterrato ...

Guarda la Roma menTre guida a 110 km/h - bufera social su un tassista della Capitale [FOTO] : A immortalare la scena ci ha pensato Daniel Verdù, corrispondente da Roma e dal Vaticano per il quotidiano spagnolo ‘El Pais’ La sua foto ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando numerose polemiche ma anche tanti commenti divertiti da parte di alcune tifosi. Nell’occhio del ciclone è finito un tassista di Roma, ritratto a guidare a 110 km/h tra le strade della Capitale Guardando la partita della squadra di ...

Cagliari-Sampdoria sTreaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Cagliari-Sampdoria streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Cagliari-Sampdoria, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette ...

Tassista guida a 110 chilometri all'ora menTre guarda in diretta la partita della Roma : la foto : Il giornalista spagnolo Daniel Verdù, corrispondente di El Pais, pubblica su Twitter la foto del Tassista che lo sta...

Il tassista va a 110 km/h menTre guarda la partita della Roma. La denuncia del giornalista di El Pais : “Un tassista guarda la partita della Roma guidando a 110 chilometri orari. Ed è appena iniziata. Benvenuti a casa”. Lo scrive in un tweet Daniel Verdù, corrispondente di El Paìs per l’Italia e il Vaticano che vive nella Capitale. La denuncia è avvenuta dopo che il giornalista spagnolo, nella giornata di domenica 1 dicembre, ha preso un taxi a Roma, di rientro dall’aeroporto di ...

La foto-denuncia : "Tassista va a 100 all’ora menTre guarda la partita della Roma" : “Un tassista guarda la partita della Roma guidando a 110 chilometri orari. Ed è appena iniziata. Benvenuti a casa”. Lo scrive in un tweet Daniel Verdù, corrispondente di El Paìs per l’Italia e il Vaticano che vive nella Capitale. La denuncia è avvenuta dopo che il giornalista spagnolo, nella giornata di domenica 1 dicembre, ha preso un taxi a Roma, di rientro dall’aeroporto di ...

Ucciso menTre guardava Barcellona-Juventus : svolta nelle indagini : svolta nelle indagini per quanto riguarda un omicidio, nel dettaglio grazie alle dichiarazioni di alcuni pentiti, si è riuscito a far luce su un delitto di 28 anni fa commesso a Marcianise (Caserta) in un circolo ricreativo dove fu Ucciso Raffaele Paolella (U’Meccanic) mentre guardava la semifinale di Coppa delle Coppe di calcio tra Barcellona e Juventus, destinatari di due misure cautelari, Antonio Letizia, 50 anni, di Marcianise ...

Catullo guarda olTre : “Piccoli ma sensibili progressi - non guardo la classifica” : Tempo di lettura: 2 minutiE’ come sempre un gran signore Pasquale Catullo. Finita la gara, riesce ad avere la freddezza e la calma per analizzare la partita sempre con la massima onestà. Il pareggio casalingo odierno rallenta la rincorsa alle zone panoramiche delle classifica, ma al momento il tecnico si gode i piccoli progressi dei suoi. “Parlare degli errori arbitrali è superfluo – ha dichiarato Catullo – ma va detto ...

Verona-Roma sTreaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Verona-Roma streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Verona-Roma, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Napoli-Bologna sTreaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Napoli-Bologna streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Napoli-Bologna, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come ...

Montella guarda olTre : «La Coppa Italia sarà fondamentale» : In conferenza stampa Vincenzo Montella parla della prossima sfida dei viola, martedì in Coppa Italia contro il Cittadella Un mese di sole sconfitte per la Fiorentina di Vincenzo Montella. I viola sono caduti in casa contro il Lecce di Liverani e ora rivolgono i loro pensieri alla sfida di martedì in Coppa Italia contro il Cittadella. Le parole di Montella in conferenza stampa. «Nessuno ha mai parlato di Europa League, ...

Parma-Milan sTreaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Parma-Milan streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Parma-Milan, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Inter-Spal sTreaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Inter-Spal streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Inter-Spal, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...